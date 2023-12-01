中國前10個月共發行地方債近8.5萬億人民幣

財政部公佈，今年前10個月全國共發行地方政府債券近8.5萬億元（人民幣，下同）。



綜合內媒中新網和央視新聞報道，中國財政部日前公佈的地方政府債券資料顯示，今年前10個月，全國發行新增債券4.34萬億元，發行再融資債券4.14萬億元。兩者合計，全國發行地方政府債券8.47萬億元。

上述超過8.47萬億元的地方政府債券中，一般債券3.08萬億元、專項債券5.4萬億元。

從過去10年的GDP增速來看，貴州平均經濟增速全國居首，但貴州同時也是全國債務最為嚴重的地區之一。(資料圖片)

根據財政部公開資料，今年前10個月全國地方政府債券平均發行期限12.6年，其中一般債券7.5年，專項債券15.5年；平均發行利率2.90%，其中一般債券2.80%，專項債券2.96%。

今年前10個月，地方政府債券到期償還本金3.44萬億元，其中發行再融資債券償還本金3.06萬億元、安排財政資金等償還本金3777億元。同期，地方政府債券支付利息1.05萬億元。

資料顯示，今年10月，全國發行新增債券2267億元，發行再融資債券1.17萬億元。兩者合計，全國發行地方政府債券1.4萬億元。

另外，財政部也介紹，截至今年10月末，全國地方政府債務餘額40萬1011億元，控制在全國人大批准的42萬1674億元的限額之內。其中一般債務15萬7086億元，專項債務24萬3925億元；政府債券39萬9353億元，非政府債券形式存量政府債務1658億元。

截至今年10月末，地方政府債券剩餘平均年限9.2年，其中一般債券6.4年，專項債券11.0年；平均利率3.28%，其中一般債券3.27%，專項債券3.28%。

今年以來，中國地方債務問題持續嚴峻，預計今年規模高達3.6萬億元的地方政府債務密集到期。為了緩解償債壓力，地方政府發行再融資債券償債。這也被普遍認為是用於償還政府負有責任的隱性債務，從而延長債務期限，降低利息負擔，達到緩釋地方政府債務風險的目的。