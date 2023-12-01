習近平之母齊心罕見露面　紀錄片回憶習仲勛　多張珍貴家庭相曝光

中共總書記、國家主席習近平的母親齊心近年鮮有露面，不過在近期央視最新製播的紀錄片中，齊心罕有出鏡受訪，談論其丈夫習仲勛，強調習仲勛對孩子有要求，「不能翹尾巴」。



近日，央視播出有關習仲勛的紀錄片《赤誠》，其有共6集，分別以「信仰永恆」、「群眾領袖」、「勇擔重任」、「丹心無悔」、「為天下先」、「赤子情深」面向講述習仲勛的一生。這是2013年後，官媒再度拍攝習仲勛紀錄片，以紀念他誕辰110周年。

現年97歲的齊心，與其次子習遠平在片中受訪。齊心表示，習仲勛參加革命的時候，不是以幹部自居，而是個普通群眾，因此已故中共領導人毛澤東稱他是從群眾中走出來的群眾領袖。談到孩子教育，她透露習仲勛要求孩子們不能「翹尾巴」，並要求家人要勤儉節約，「他（習仲勛）說我不僅是個好父親，而且是個好丈夫，對孩子們有要求，不能翹尾巴（自命不凡），幹部子弟優越感這是世人很討厭的，再一個呢，比職務，比父親的職務哪個高低，這都是翹尾巴」。

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此外，多張齊心的珍貴家庭相亦在紀錄片中曝光，包括習近平與夫人彭麗媛與父母的合照。片中亦提到，2001年時任福建省省長的習近平，因工作缺席習仲勛88歲壽宴，他在拜壽信形容父親像一頭老黃牛，為中國人民默默地耕耘著，激勵著自己將畢生精力投入到為人民群眾服務的事業中，報效養育自己的錦綉中華和父老鄉親。

今年10月15日，陝西省渭南市富平縣舉行「陝西省紀念習仲勛同志誕辰110周年座談會」。習近平胞弟習遠平當時轉達了齊心對家鄉人民的親切問候。他說，三秦大地是父親生於斯長於斯的故鄉，也是他革命生涯的起點和葉落歸根的桑梓之地，而對他和革命先輩的最好告慰，就是要不忘初心、牢記使命，沿著社會主義現代化國家建設的偉大征程闊步前進。