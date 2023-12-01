金管局開鍘：中信銀行56項違規罰沒收入2.24億元　農行、建行在列

國家金融監督管理總局（金管局）網站12月1日公開多個行政處罰資訊。其中，中信銀行因存在56件主要違法違規事實，金管局於11月16日決定，對中信銀行股份有限公司罰沒合計22475.18萬元（人民幣，下同）。



與此同時，時任中信銀行股份有限公司廈門分行行長周華、時任中信銀行股份有限公司重慶分行副行長兼風險總監宋柯等人，也被警告並罰款。

此外，金管局再就中國農業銀行股份有限公司存在13件主要違法違規事實，被沒收違法所得並處罰款合計2710.9萬元。其中，總行570.9萬元，分支機構2140萬元。

中國建設銀行股份有限公司則因存在18件主要違法違規事實，被沒收違法所得並處罰款合計3791.8萬元。其中，總行2041.8萬元，分支機構1750萬元。

2023年5月18日，國家金融監督管理總局正式揭牌。（中國青年報）

今年3月，中共中央、國務院印發《黨和國家機構改革方案》，提出組建國家金融監督管理總局，統一負責除證券業之外的金融業監管，強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，統籌負責金融消費者權益保護，加強風險管理和防範處置，依法查處違法違規行為，作為國務院直屬機構。

金管局後於今年5月18日在北京金融街正式揭牌，在銀保監會基礎上組建，將中國人民銀行對金融控股公司等金融集團的日常監管職責、有關金融消費者保護職責，證監會的投資者保護職責劃入國家金融監督管理總局。與此同時，不再保留銀保監會。中國金融監管體系從「一行兩會」邁入「一行-總局一會」格局。