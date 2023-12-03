習近平：穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放

新華社報道，國家主席習近平昨日（2日）向2023年「讀懂中國」國際會議（廣州）致賀信，指中國堅持以高水平開放促進高質量發展，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放。



習近平指，中國堅持以高水平開放促進高質量發展，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放。（資料圖片）

習近平表示，當前，世界經濟復蘇乏力，地緣衝突不斷加劇，人類又一次站在歷史的十字路口，我們更需要攜手應對各種全球性挑戰、促進全球共同發展、增進全人類福祉。

習近平指出，讀懂中國，關鍵要讀懂中國式現代化。今天，中國正在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，推動構建人類命運共同體，中國的前途命運和人類的前途命運緊密聯繫在一起。

習近平稱，我們堅持以高水平開放促進高質量發展，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放。我們堅定不移致力於擴大同各國利益的匯合點，不斷以中國新發展為世界帶來新動力、新機遇。中國期待同各國攜手努力，實現和平發展、互利合作、共同繁榮的世界現代化。

「讀懂中國」國際會議由中國國家創新與發展戰略研究會、中國人民外交學會、廣東省政府聯合主辦，2日在廣州開幕，主題為「百年變局下的中國新作為——擴大利益匯合點，構建命運共同體」。