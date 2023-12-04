中國埃及「一帶一路」航天合作：「埃及二號衛星」在酒泉成功發射

撰文：鄭寧
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據「國家航天局」官方網站消息，12月4日12時10分，中國在酒泉衛星發射中心用長徵二號丙運載火箭，成功發射埃及二號衛星。
支援「埃及二號衛星」計劃是中埃兩國「一帶一路」十年來，秉持「共商共建共享」原則，進行全方位務實合作結出的碩果。
此次也是長征系列運載火箭第499次發射。

據中埃兩國援「埃及二號衛星」計劃協議，中方為埃方研發並發射一顆2公尺（全色）/8公尺（多光譜）解析度的光學遙感小衛星；使用中國政府援建的衛星總裝整合測試中心對衛星進行組裝和測試；在軌道交付後將服務於埃及國土資源利用、水利、農業等領域。

援「埃及二號衛星」計劃是在商務部、國家國際發展合作署、國家太空總署等單位支持下，深度開展航天高科技領域國際合作的標誌性項目，也是第一個採取對外援助成套項目管理模式的國際合作衛星工程，在中埃航天合作領域具有里程碑意義。

據介紹，在衛星聯合研製過程中，中方對埃方技術人員進行整星系統級設計培訓和總裝測試操作培訓，埃方技術人員深度參與了衛星設計、開發、測試的全過程。透過此計劃合作，埃及從「上游」衛星研發、「中游」地面設施建設與營運到「下游」衛星數據處理、共享與應用等在內的產業體係得到進一步完善，為深化中埃航天領域後續合作奠定了基礎。

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