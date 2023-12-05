25分鐘到廣州、10分鐘到珠海　南山開通「空中的士」推動低空經濟

大灣區交通再添新線路，深圳南山將實現「打飛的」到廣州25分鐘、到珠海10分鐘。

近日，聯想後海中心直升機場與城市候機大樓啟用儀式在後海中心區舉行，標誌著深圳市南山區首個A類高架直升機場與城市候機樓啟用，南山區將開啟新的通勤模式「空中的士」。



南山科技園區、後海總部基地片區是深圳乃至粵港澳大灣區最活躍的商務、科技與金融區域之一，騰訊、大疆等眾多頭部企業總部設立在此。為了更能滿足商務人士高效通勤的需求，東部通航與聯想後海中心強強聯手，以市場化運作模式，探索佈局低空新業態與低空應用場景，打造南山區首個A類高架直升機機場與城市候機樓，助力南山區乃至深圳低空經濟高品質發展。

聯想後海中心直升機場位於後海總部基地核心區，將開通深圳灣至深圳寶安國際機場的7分鐘機場接駁專線，搭建「深圳灣與廣珠空中走廊」，實現深圳灣到廣州25分鐘、深圳灣到珠海10分鐘的城際飛行，最後形成深圳灣與粵港澳大灣區「9+2」城市群內各運輸機場、城市CBD、重點企業及廠區、高爾夫球場等起降點的互聯互通。

同時，將常態化營運日、夜航城市低空觀光航線，以直升機最短的時間、最廣闊的視野、最立體的角度，一覽深圳獨一無二的城市景觀，打造來深必訪的網紅精品特色旅遊線路。

候機廳依商務低空飛行人士的需求而設計規劃，內部配備了禮賓、安檢、展示等服務設施，設有休憩、寄存、茶歇等功能分區，提供各類高品質接待服務，客戶還可在42樓一覽深圳灣壯闊美景。

空中的士候機廳。（南山網）

據悉，低空經濟是深圳市重點佈局的產業群聚之一，該產業具備「上下游鏈條長、服務領域廣、帶動作用強」等特點，蘊含著巨大的經濟社會效益，已成為全球主要城市競相爭奪發展佈局的重要領域，為此深圳印發《深圳市低空經濟產業創新發展實施方案（2022-2025年）》，對相關工作做了部署，推動產業發展。

作為中國的創新之城，深圳具備低空資源優勢，適飛空域佔65%。「空中的士」通勤新模式的打造，是深圳大力推動低空經濟產業創新發展的縮影。近年來，深圳支持低空產業發展的相關政策規劃相繼出台。今年，深圳首次將「低空經濟」寫入政府工作報告，提出興建低空經濟中心，打造通用航空產業綜合示範區、民用無人駕駛航空試驗區，推廣無人機末端配送業務，培育發展低空製造、低空飛行等新增長點。

目前深圳市交通運輸局正加速出台《支持低空經濟高品質發展的若干措施》，配合深圳市人大編制全國首部低空經濟產業發展地方性法規《深圳經濟特區低空經濟產業促進條例》，在健全低空融合管理機制、統籌基礎建設、拓展產業應用領域等方面作出多項制度創新，以立法助深圳低空經濟「高飛」。