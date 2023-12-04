深圳梧桐山網紅野豬引遊客圍觀拍照：挺可愛　專家提醒勿過多打擾

香港野豬肆虐，除了對市民造成滋擾，更曾在鬧市亂竄傷人，但位於深圳梧桐山的野豬卻成為網紅，遊客不僅爭相圍觀拍照，還有人投喂，甚至有人表示上山就是為了看野豬。



有遊客稱，她在梧桐山淩雲道看到野豬，當時有不少人都圍觀野豬拍照，「梧桐山的野豬，可以和可可西里的網紅狼交流飲食文化了！」。另有遊客發布了投喂野豬影片，表示野豬不兇，「挺可愛的」。

深圳梧桐山國家森林公園工作人員證實，公園的確有野豬出沒，但未統計具體數量。由於野豬是野生動物，公園主要以防護為主，沒有傷害野豬。

據介紹，梧桐山遊客眾多，估計野豬已習慣多人的環境，不會躲避人群。大多數遊客看到野豬後會躲避，但有些人在遊覽時看到野豬後會拍照，或者用水果、麵包等投喂。

閉路電視畫面顯示，野豬有時會在公園各個垃圾桶覓食。園方指，暫未接到遊客被野豬傷害的通報，但為了安全起見，已安排工作人員提醒和勸阻遊客，最好與野豬保持距離。

野豬已被移出《有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物名錄》（「三有動物」名錄），但《野生動物保護法》有關條款規定，在保護區、自然保護地、禁獵區、禁獵期或者使用禁用的工具、方法獵捕陸生野生動物，破壞生態的，也要承擔相應的法律責任。

野生動物保護方面的專家稱，東北一直流傳「一豬二熊三老虎」的諺語，可見野豬的兇猛，尤其是進入發情、哺乳或感到受威脅時，野豬的攻擊力很強。

專家提醒，市民不可投喂野生動物，建議大家要遠離躲避野豬。雖然野豬可以被馴化，但牠有自身的生活方式，最好不要過多打擾。