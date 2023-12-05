「多病原」疫情肆虐內地　小鵬汽車董事長爆入境上海被抽查核酸

「多病原」疫情近期肆虐內地，支原體肺炎（又稱黴漿菌）、流感、腺病毒、呼吸道融合病毒（RSV）、新冠肺炎等傳染病的爆發，導致大量病人包括學童入院，引起世界衛生組織（WHO）的關注。

小鵬汽車創辦人兼董事長何小鵬上周五（1日）發文指，由上海入境時被要求做核酸檢測，並直言規定「千奇百怪」。不過，相關言論已經被刪除。



近日，何小鵬由外地返抵內地後，疑似被上海機場要求做核酸抽樣檢查，「從海外經上海回國，昨天晚上還和海外企業家朋友說從11月開始到國內機場不需要掃碼。今天一下飛機就要求測核酸，而且還是兩根棉籤一起上。問為什麼政策都出了還要檢，回覆這是抽查。嗯，是抽查所有人？就是這些千奇百怪的規定，導致了這麼多好的政策最後達不到效果。」

相關言論一度引發熱議，但目前已經被刪除。不過，《香港01》從上海機場方面了解到，現時由上海入境內地並不需進行核酸檢測，「有一種可能性，就是他航班上有明確的個案，所以說海關可能會進行一些檢測。」

此外，在何小鵬發文的同日，有內地網民發現廣東、四川、福建、陝西、北京等地「綠碼」（健康碼）重出江湖；浙江義烏亦發布一紙「保存10天以上存糧」才能「有備無患」的倡議書，引發民眾憂心「是否又要再封控？」

支原體肺炎：圖為2023年11月27日，中國民眾帶兒童前往北京一間兒童醫院求診。（Reuters）

事實上，內地近期爆發「多病原」疫情，據北京市疾控制中心發布的2023年第47周疫情周報顯示，11月20日至11月26日，北京全市報告法定傳染病16種，累計72475宗。報告個案數居前5位的病種依次為流感、新冠肺炎、手足口病、其它感染性腹瀉病和梅毒，共佔法定傳染病報告發病數的99.4%。

值得一提的是，北京市的傳染病個案較上一周多出近一倍，較一個月前更暴增5.6倍。