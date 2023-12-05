肺炎支原體感染青年兒童居多　非新發傳染病　鍾南山：無需太擔心

隨著冬季到來，呼吸道疾病進入高發期，尤其內地近來爆發肺炎支原體感染疫情。對此，廣州國家實驗室教授鍾南山昨日（4日）在「大流行病學研究聯盟（PRA）」成立發布會上指，目前證據顯示沒有出現新發傳染病，民眾無需擔心，不過若學校出現群體感染，仍建議學生戴口罩上學。



科學家預料下一場由新發傳染病引起的疫情可能會在十年內出現。因此，袁國勇以及美國哥倫比亞大學中心教授何大一發起「大流行病研究聯盟」。（鄭子峰攝）

鍾南山：若學校有人感染 學生應戴口罩上學

鍾南山昨日（4日）稱，近日北京兒童醫院門診1000宗求診中，約兩至三成為肺炎支原體，但以往無相關統計數據，難言爆發情況是否高於往年。他不認同該菌抗藥情況嚴重，若使用完整劑量仍有效治療。

鍾南山表示，廣州情況與深圳相若，主要為小朋友受肺炎支原體感染。他指暫無跡象顯示會發展新的致命性病毒，認為暫無須全民佩戴口罩，不過若學校有多名學生感染，學生就應該戴口罩上學。

鍾南山：若學校有多名學生感染，學生就應該戴口罩上學。（視覺中國）

鍾南山認為，新冠疫情在11月亦出現高峰，涉及3種XBB變異株，但這種變種株致病率不算很強，一般市民無須太擔心，但目前新冠病毒傳染性仍然強大，呼籲長者及免疫力弱者接種一劑XBB mRNA疫苗作加強劑。

內地及本港感染數據回落 袁國勇：非新發傳染病

港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇引述港大深圳醫院數據稱，內地肺炎支原體感染於今年4至5月開始上升，當時核酸檢測陽性率不足一成，至10月升至近35%，11月回落至約28%，或是出現平台期或高位回落。他說該菌潛伏期長、為兩至三周，且需長時間接觸才會感染，感染速度遠不如流感快，市民無需擔心。且目前暫無數據顯示相關爆發由新發傳染病引起。

袁國勇又說，內地感染以兒童為主，因過去3年防疫措施所致，反映成人對該菌有抵抗力、即並非新發傳染病。而香港自10月開始肺炎支原體感染宗數已經下跌，當中90.5%患者屬18歲或以下，患者年齡中位數是7歲。

科學家預料下一場由新發傳染病引起的疫情可能會在十年內出現。因此，袁國勇以及美國哥倫比亞大學中心教授何大一發起「大流行病研究聯盟」。（鄭子峰攝）

另外，香港衞生署昨日引述公院數據指，過去3個月兒童感染肺炎支原體入院數字徘徊每月110至170宗，趨勢大致平穩。疫苗方面，本港政府也已購入復必泰XBB.1.5疫苗，首批約10萬劑上月底抵港，將優先提供予長者及院舍院友，本月將公布接種安排。