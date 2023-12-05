中國連2天發射衛星火箭　學者：未來台灣軍事行動恐被全天候監控

酒泉衛星發射中心4日以運載火箭發射人造衛星後不到24小時，今（5）日再度於甘肅以運載火箭發射人造衛星。台戰略學者分析，中國大陸頻繁發射人造衛星，未來台灣軍事行動恐被全天候監控。



央視報告，12月5日上午7時33分，酒泉衛星發射中心成功發射谷神星一號遙九運載火箭，將搭載的天雁16星、星池一號A星順利送入預定軌道，本次也是谷神星一號運載火箭第11次飛行。

對此，台灣國防部發布新聞稿指出，該火箭飛行路徑朝印度洋方向，且高度位於大氣層外，對台灣地區並無危害；並稱台灣軍方運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，適切警戒與應處。

面對中國大陸近期頻繁發射火箭衛星，11月時也是接連發射，如此頻繁的舉動，台灣戰略學者、國家政策研究基金會副研究員揭仲指出，相關行動皆屬於中國衛星計劃一環，現在就是按照計劃發射。只是當一些大氣衛星升空後，除了一些科學研究外，但未來對於作戰，若之後解放軍要與美軍於西太平洋交戰，考量不同天氣變化，就會影響到作戰行動。

12月4日，酒泉衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將援埃及二號衛星發射升空。（人民日報）

揭仲表示，能夠更精準掌握天氣變化，特別是大洋作戰、大範圍作戰，這是非常有幫助，很多科學研究到了戰時，都可以轉化成軍事用途。目前各國為了爭奪主導權，都在搶占太空領域，所以中國是有自身的一套計劃，現在就是按照計劃發射，部署衛星。

揭仲認為，中國大陸這套衛星計劃的操作對台灣的影響很大，比如解放軍機艦現時常突破第一島鏈，並在第一及第二島鏈中間進行大型對抗演習，但由於位置遠離陸地，舉凡導航、通訊、資料加密傳輸等，都需要靠衛星執行，同時在艦隊周遭敵人的位置，也都是靠衛星，所以當戰況演變成遠征作戰時，衛星體系的能量就非常重要。

揭仲指出，當解放軍可以到大洋作戰，這將讓台灣東部過去相對安全的戰力保存區變得不存在，同時因為距離中國大陸較近，「他們是逐漸建立在台灣周遭全天候、全時的監控，變得以後台灣的軍事行動、部隊調動，都在中國的衛星監視下進行，台灣若要做相關防護及隱蔽的困難度也越來越高」。

此外，揭仲補充，若解放軍未來把分布在台灣周邊的飛機、軍艦等，所偵獲的情報，藉由衛星傳輸到聯合作戰指揮中心，解放軍就可以有台灣周邊軍事活動的全貌，對於相關情勢掌握就更清楚。