受賄逾1600萬　國家糧儲局原局長張務鋒判監10年

央視報道，四川省德陽市中級法院5日（周二）公開宣判國家發展和改革委員會原黨組成員、國家糧食和物資儲備局原黨組書記、局長張務鋒受賄一案，以受賄罪判處張務鋒有期徒刑十年，並處罰金人民幣一百萬元；對查扣在案的張務鋒受賄犯罪所得財物及其孳息予以追繳，上繳國庫。



張務鋒是2022年落馬的第二隻「糧老虎」，也是該年國家糧食和物資儲備局（原國家糧食局）落馬的第二隻「老虎」。(新浪新聞)

經審理查明：2003年至2022年，張務鋒利用擔任原山東省工商行政管理局黨組成員、副局長，山東省臨沂市委副書記、市長，山東省政府黨組成員、副省長，國家發展和改革委員會黨組成員、國家糧食和物資儲備局黨組書記、局長等職務上的便利，以及其職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在工程承攬、幹部選拔任用等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣1647萬餘元，其中160萬元至案發時尚未實際取得。

德陽市中級法院認為，張務鋒身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，利用本人職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，其行為構成受賄罪。鑒於張務鋒到案後如實供述全部罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得財物及其孳息已全部查扣到案，部分受賄未遂，且有重大立功表現，具有法定、酌定從寬處罰情節，對其可依法從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

張務鋒是2022年落馬的第二隻「糧老虎」，也是該年國家糧食和物資儲備局（原國家糧食局）落馬的第二隻「老虎」。