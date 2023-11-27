被指拉幫結派、貪得無厭搞權錢交易　重慶原副市長熊雪涉受賄被捕

11月27日，最高人民檢察院消息，重慶市人民政府原黨組成員、副市長熊雪涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對熊雪作出逮捕決定。



11月13日，熊雪因嚴重違紀違法被開除黨籍。據中央紀委國家監委通報，熊雪政治意識淡漠，在重大原則問題上不同黨中央保持一致，搞「七個有之」，拉幫結派，政績觀扭曲，搞形式主義、虛報造假，對抗組織審查，大搞迷信活動；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請和服務；對黨不忠誠不老實，在組織談話函詢時不如實說明問題，隱瞞不報個人有關事項。

熊雪違規收受禮品、禮金，通過民間借貸獲取大額回報；不正確履行職責；家風不正，對配偶不管不教；貪得無厭、腐化墮落，與不法商人勾肩搭背沆瀣一氣，將公權力異化為謀取個人私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、土地獲批等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報稱，熊雪嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予熊雪開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

公開簡歷顯示，熊雪生於1962年，重慶渝北人，從基層走到省部級高位。曾任重慶市永川區委書記，市商務委主任，市發改委主任等職，2019年5月至2023年1月任重慶市副市長。