國產巨型載人飛艇審查合格　「AS700」最大航程700公里僅需10小時

中國航空工業傳來喜訊，中國民用航空中南地區管理局近日在湖北荊門組織召開「AS700載人飛艇」型號合格審定項目審查會議，認為AS700載人飛艇已符合確定的審定基礎，建議頒發型號合格證。



據《新華社》消息，中國航空工業集團介紹，「AS700載人飛艇」是由航空工業特飛所自主研發的一款民用載人飛艇。該項目於2018年6月立項研製，同年8月啟動實施，2022年12月完成首次試飛，共計生產3架艇，其中一架為技術驗證艇，兩架為適航驗證艇。

AS700載人飛艇。（中國航空工業集團有限公司供圖）

飛艇研發主要根據國內外低空旅遊市場需求，按照「一艇多型、系列發展」設計思路進行，未來將主要應用於旅遊觀光、空中廣告、航空物探、應急救援、海洋監測、貨物運輸等領域。

「AS700載人飛艇」為常規單囊體佈局，內部分為駕駛艙、乘員艙和動力燃油艙，最大航程700公里，最大航時10小時，最大飛行速度100公里/時。飛艇採用輕質高分子囊體材料和高可靠防撕裂結構設計，配備氦氣安全閥防止氣囊過壓，雙發或操縱系統失效情況下具備安全著陸能力。通過推力矢量控制，飛艇可以實現空中懸停和短距起降，降低了起降場地建設需求。巡航狀態每小時平均油耗45升。

2022年12月，AS700載人飛艇完成首度試飛。（微博@中國戰略支援）

航空工業集團有關負責人指出，「AS700載人飛艇」的成功研發，提升了中國載人飛艇研製能力和技術水準，同時逐步建立了載人飛艇產品研發體系和適航符合性技術體系，將推動中國通用航空產業和旅遊裝備製造業發展。