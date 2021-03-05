中國民用載人飛艇AS700將於下半年首飛　最大載客量9人

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-05 20:05

周三（3日），第十三屆全國人大代表、航空工業特飛所高級主任設計師張金華表示，由航空工業特飛所自主研製的民用載人飛艇AS700，預計於2021年下半年實現首飛。載人飛艇AS700最大可載乘客9人，最大航程700公里，最大航時10小時。

載人飛艇AS700，預計於2021年下半年實現首飛。（央視新聞）

張金華介紹指，載人飛艇AS700是根據國內外低空旅遊市場需求，依據中國民航局飛艇的型號合格審定要求，按照「一艇多型、系列發展」的設計思路，​​引入航空領域先進設計理念，自主研發的一型載人飛艇產品，於2018年6月立項，同年8月正式啟動研製工作。

張金華說，隨著旅遊業的快速發展，現代載人飛艇憑藉著其舒適的飛行體驗、良好的經濟性和安全性等優勢，尤其適合開展空中旅遊觀光以及偏遠地區客貨運輸等業務。「早在100多年前，德國人首次乘坐載人飛艇升上天空，從此，在世界飛艇製造史上，國人便開始了『中國飛艇』的夢想」。

載人飛艇AS700採用單駕駛體系，常規單囊體布局，流線型氣囊外形。（央視新聞）

張金華指，載人飛艇AS700採用單駕駛體系，常規單囊體布局，流線型氣囊外形，「X」型布局硬式尾翼，不可收放單點式起落架。

張金華稱，載人飛艇AS700的成功研發和投入使用，將有效縮短中國與國外先進的載人飛艇設計和製造技術的差距，提升中國在國際浮空飛行器領域的核心競爭力；同時，可有效帶動上下游產業的發展和相關科學技術的進步，逐步建立中國載人飛艇的設計、製造、運營和適航技術體系，推動中國浮空飛行器事業不斷向前發展。

載人飛艇AS700於2018年6月立項，同年8月正式啟動研製工作。（科技日報）

（央視新聞/科技日報）