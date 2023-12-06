同時開建2艘4萬噸兩棲攻擊艦　分析：075針對台海 076為新型戰艦

在滬東中華造船廠擴建船塢最新衛星圖像曝光之際，內媒跟進披露，滬東中華造船廠除了正在建造第4艘075兩棲攻擊艦之外，還同時開建首艘076兩棲攻擊艦。一般認為，076與075排水量皆4萬噸，而開建的076將是首艘配備電磁彈射裝置的兩棲攻擊艦。



據內媒《騰訊網》報道，滬東中華造船廠建造中的第4艘075兩棲攻擊艦正在加緊趕工，根據西方披露的衛星圖片顯示，滬東中華造船廠近期已完成擴建工程，且船塢內再有一艘新建的大型艦艇，外界推測應該是首艘076型兩棲攻擊艦。

報道介紹，076與已完成3艘的075最大的不同在於前者將配備電磁彈射裝置，這意味076將與美國級兩棲攻擊艦一樣擁有固定翼艦載戰機，但不同的是，4.5萬噸的美國級採用的是F-35B垂直起降戰機，而076則是配備電磁彈射裝置，因此其艦載戰機可能不是採用垂直起降方式。

解放軍兩棲攻擊艦075(右）與076(左）外型比較圖。（騰訊網）

美國的兩棲攻擊艦最早源於冷戰時期「兩棲航空母艦」的構想，以中型彈射航母加上兩棲艦艇的船塢艙，讓輕型航母可以進行兩棲登陸作戰。不過這種以航母改裝的方案因成本較高，加上實際作戰效能也存在問題而決定放棄。

報道指出，解放軍076兩棲攻擊艦不同之處，在於是以原本就有船塢艙的兩棲攻擊艦為基礎，加上電磁彈射裝置而成，相較之下，兩棲攻擊艦的規格（航速25節）與建造成本較輕型航母低很多，因而成為較佳的選擇。

至於採用電磁彈射的076兩棲攻擊艦較之採用垂直起降戰機的美國級兩棲攻艦，其武器配備與運作上差別就很大。美國發展兩棲攻擊艦歷史較久，開發出了傾轉旋翼機、垂直起降戰鬥機等各種機型，一旦要增加不同功能的艦載機，就必須重新開發各種垂直起降機種，例如長航時無人機、飛翼隱形無人機這些新時代的艦載機型號，傳統兩棲攻擊艦要攜帶和使用就很麻煩，因此就限制了美式兩棲攻擊艦的機型選擇。

滬東中華造船廠擴建船塢最新衛星圖像日前曝光。（網上圖片）

076的電磁彈射裝置雖然比航母的電磁彈射更短，彈射能力較弱，但應對各種重量相對輕了許多的艦載無人機則較為容易，例如攻擊-2艦載版、攻擊-11艦載版無人機以及反潛無人機等，都可以在076上搭載和使用。如此一來，即便不用垂直起降戰機，也能獲得更強的空中支援、對地對海打擊能力。

此外，報道並援引陝西《兵工科技》雜誌社預測，假定第4艘075可能是預備用於台海戰爭的軍艦，而正在船塢內建造的076目前仍在分段建造階段。由於這是076首艦，又要試用新型電磁彈射裝置，建造時間料將較075更長，估計最快也要到2024年才有機會下水，而它瞄準的是未來解放軍海外行動對兩棲艦艇的需求。