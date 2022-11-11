解放軍「安徽艦」組織實戰化訓練　屬海軍第三艘075型兩棲攻擊艦

據「人民海軍」微博周四（10日）消息，海軍新型的075型兩棲攻擊艦「安徽艦」（舷號33）近日在某海域組織實戰化訓練，官兵把學習貫徹二十大精神煥發出的政治熱情，轉化為提升練兵備戰的實際能力。



此前，首艘075型兩棲攻擊艦海南艦（舷號31）於2021年4月23日在三亞某軍港交接入列，第二艘075型兩棲攻擊艦廣西艦（舷號32）於2022年4月21日首次在央視軍事一則報導中亮相，並開展基礎性訓練。其中075兩棲攻擊艦是中國最新一代兩棲作戰的武器裝備，配備了直通甲板和塢艙，可搭載直升機、兩棲氣墊登陸艇、兩棲戰車等兩棲作戰裝備，具備立體登陸作戰能力。而廣西艦屬自主研製的首型兩棲攻擊艦，對提升中國兩棲作戰能力、完善作戰體系，具有里程碑式的意義。

今次安徽艦則預示著海軍第三艘075型兩棲攻擊艦入列，軍事專家宋忠平對《環球時報》表示，在不到兩年的時間，三艘075型兩棲攻擊艦服役並且逐步形成戰鬥力和保障力，展示出解放軍發展先進武器裝備的決心和緊迫性，這是由維護國家主權領土完完整，維護國家安全的需求而決定的。

對於海南艦，宋忠平表示，此前中國從來沒有過兩棲攻擊艦，對中國海軍而言，這是一個新艦種，在入列後在短時間內摸索出適用的訓練大綱，這是難能可貴的。據介紹，作為首艦的海南艦已經完成全訓考核，意味著其已經為後續艦艇奠定紮實的基礎，大大縮短了兩棲攻擊艦的訓練週期，有助於更多的兩棲攻擊艦快速形成戰鬥力和保障力。