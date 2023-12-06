姚振華及寶能集團被強制執行3億人民幣

《財聯社》12月6日消息，深圳市寶能集團董事長姚振華、深圳市寶能投資集團有限公司、寶能控股（中國）有限公司新增3條被執行人資訊，執行標的合計3.19億餘元（人民幣，下同），其中一宗案件被執行人還包括新疆粵奧貿易有限公司。



根據天眼查App顯示，12月4日至5日，姚振華、深圳市寶能投資集團有限公司、寶能控股（中國）有限公司新增3條被執行人資訊，執行標的合計3.19億餘元。風險資訊顯示，深圳市寶能投資集團有限公司現存70餘條被執行人資訊，被執行總金額超371億元。此外，該公司還存在多條限制消費令、失信被執行人（老賴）和終本案件資訊。

回顧11月上旬，網傳深圳市羅湖區人民法院發表一份《查證結果通知書》，指寶能投資集團勞動爭議案「被執行人下落不明」，企查查顯示該公司法人代表即姚振華。消息一出，寶能澄清指姚振華正常工作，羅湖法院則稱，「通知書表述有誤，並向當事人致歉」。

今年7月31日，寶能集團傳出欠薪，董事長姚振華遭不滿員工圍毆。（微博截圖 / @商業人物）

再早先於今年7月，深圳市寶能集團彼時即傳出欠薪1.3億元，姚振華7月31日抵達深圳羅湖寶能中心時，曾遭聚集在門口的員工們圍毆，其乘坐的黑色邁巴赫車窗上被貼滿「還我工資」、「欠薪14月」等大字，姚振華則是連眼鏡都被打掉，狼狽倒地。