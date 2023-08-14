寶能集團被強執9億　累計執行超411億　董事長姚振華曾因欠薪被打

月初時，深圳市寶能集團被傳出欠薪1.3億（人民幣，下同），董事長姚振華在7月31日抵達深圳羅湖寶能中心時，遭聚集在門口的員工們圍毆，連眼鏡都被打掉，狼狽倒地。

據天眼查APP顯示，近日，深圳市寶能投資集團有限公司、寶能地產股份有限公司、姚振華等新增一則被執行人信息，執行標的9.76億元。



天眼查APP風險信息顯示，深圳市寶能投資集團有限公司存在80餘條被執行人信息，被執行總金額超411億元。同時，該公司還存在多條限制消費令、失信被執行人（老賴）和終本案件信息。

深圳寶能中心。（視覺中國）

據此前報道，姚振華7月31日被供應商、員工等圍堵在深圳市寶能中心門口，其乘坐的黑色邁巴赫車窗上被貼滿「還我工資」、「欠薪14月」等大字。衝突中，姚振華眼鏡被打飛，最終被狼狽攙扶進入寶能中心。

8月3日，寶能集團官網發布關於姚振華受襲擊事件的聲明。聲明稱，強烈譴責7月31日的暴力襲擊事件，集團已採取相應法律行動，並採取必要措施，確保全體幹部員工的人身安全，及企業正常經營。

聲明同時表示，集團堅決履行企業主體責任，絕大部分經營單元均正常發薪，部分存在薪資緩發的經營單元正在全力解決，從未懈怠。

寶能集團董事長姚振華被圍堵：（按圖了解）

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近年來，寶能不斷傳出欠薪消息，今年6月寶能汽車傳出整體欠薪人數近乎6000人，金額高達1.3億。

公開資料顯示，寶能集團創始人姚振華今年52歲，是房地產商，2010年曾以30億人民幣（約港幣33億元）資產排名富比士中國富豪榜366位，2012年成立前海人壽進軍資本市場，2016年更以1150億人民幣（約港幣1265億元）資產位居胡潤百富榜第4位。