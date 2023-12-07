解放軍「霹靂-17」超長程導彈曝光　可擊殺400公里外敵方預警機

《中國軍網》英文版近日發佈一組殲-16戰機攜帶多枚導彈飛行的畫面，徹底吸引了軍迷們的關注，有眼尖的軍迷發現，今次兩架殲-16機翼下方掛滿了「藍色」導彈，其中一枚導彈的外型與長度都有別於其他導彈，傳為中國最新的「霹靂-17」（PL-17，也暫稱為PL-XX或PL-20）長程空對空導彈。有消息稱，這是射程可以達到400公里的超遠端空對空導彈，可以在現代空戰環境中發揮超視距作戰方面的巨大優勢。



「霹靂-17」是解放軍PL-XX超遠程AAM（Air-to-Air Missile）計劃的可能產品之一，目的在設計一款超越美國AIM-120的超長程導彈，以打擊遠距離的高價值目標，如電子戰飛機、空中加油機、長程預警機等高價值目標；從照片中可看見該枚超長程PL-17掛載在殲-16戰機的最內側主翼掛架上，其外型與彈體長度都與一旁的「PL-15」與「PL-10」有很大的區別。

根據照片拍攝，兩架殲-16戰機採取「4+4+1+1」的掛載模式，10枚訓練彈中包括4枚PL-15中遠程空對空導彈，4枚Pl-10近距格鬥彈，加上1枚PL-12中距空對空導彈和1枚未知的新型空對空導彈，意味殲-16戰機機腹下方新增新型空對空導彈。

對比PL-15中遠程空對空導彈，新型導彈長度多出了半個身長，而PL-15彈體長度約4米，新型空對空導彈體粗估在6米左右，很可能是解放軍空軍新型超遠程空對空導彈。如果猜測屬實，這表明解放空軍新增霹靂超遠程空對空導彈，預示超遠程空對空導彈首次公開露面。此前流傳出中國超遠程空對空導彈亮相，最大射程超過400公里，飛行速度高達6馬赫。

有分析指出，隨著殲-16戰機搭載PL-17超遠程空對空導彈，代表中國空軍向世界宣佈，超遠程空對空導彈列裝，同時投入實戰訓練中。

另據軍聞網站《The WARZONE》報道，PL-17的推力可能選用了雙脈衝火箭發動機，因為解放軍在這技術方面應該更容易掌握，並由4個小尾翼和向量控制裝置綜合機動；由此，PL-17比前型的PL-15更長更寬。不過，由於PL-17達到6米的過長尺寸，意味著PL-17可能無法裝入殲-20的內置彈艙，只能以外掛的形式裝載在武器掛架上。

在雷達導引方面，PL-17被認為是具有AESA主動雷達的導引頭，並透過雙向資料鏈結合，對電子對抗具有很強的抵抗力。由於涉及如此長的導引射程，該導彈發射初期需仰賴協力廠商載台提供目標數據，例如友方預警機、更接近目標的其他飛機或是地面雷達等，甚至是衛星，中後段射程才會開啟彈體的主動雷達進行尋標。

殲-16機翼下，身長明顯較長的導彈，即為各界猜測中的PL-17。（網上圖片）

值得注意的是，掛載在該飛機下的導彈全部都為「藍色的」訓練用彈，並非功能完整的實彈，此類訓練用彈通常並不包含彈頭火藥以及後部發動機，頂多配有彈體搜索雷達與紀錄器，供飛行員追瞄訓練，甚至只是重量相當於實彈的實心彈。不過不可忽視的是，該導彈的主體構型與訓練用彈已上飛機，表示該導彈的發展測試可能已達一定水準，但無法確認現今是否已正式服役。