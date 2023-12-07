廣州時隔7年再罕見降雪？　氣溫或降至0℃左右　氣象部門回應

深圳將於本月中旬末和月底前後，受2次明顯冷空氣影響，期間伴有陰雨天氣和8-10級最大陣風，下旬前後最低氣溫將降至10℃以下。

值得注意的是，有天氣預報顯示，廣州的氣溫或將於12月18日降至0℃左右，期間更會罕見出現雨夾雪。如若預報屬實，這亦將是廣州時隔7年再次迎來降雪。



廣州的氣溫或將於12月18日降至0℃左右，期間更會罕見出現雨夾雪。（微博）

中國天氣網及其他天氣APP顯示，廣州12月18日、12月19日天氣預報均為雨夾雪，氣溫1-3℃。這一令到不少網民回憶起2016年廣州下雪的「盛況」。2016年1月23日夜間，廣州出現大範圍雨夾霰天氣，1月24日中午前後轉雨夾雪，廣州市中心城區出現了新中國成立以來第一場雨夾雪天氣。

那麼，上述天氣預報是否準確？廣州市氣象局表示，中國天氣網的中長期預報是集合多個全球數值天氣預報模式客觀預報產品加工而成，未經預報員主觀訂正，反映未來一段時間內天氣變化趨勢，具有一定的不確定性，僅供公眾參考。

廣州市氣象局續指，目前來看，12月中旬前後廣州或將有冷空氣影響，但具體的降溫幅度還存在一定的變數。因為大氣運動變化非常快，13天後的具體天氣預報，還需要等待更準確的結論。

知名科學科普博主「中國氣象愛好者」分析，12月中旬廣州雨夾雪的預報，是參考全球天氣預報模型的純計算機預報，變數很大，現在來說可信度還不太高。但需要注意的是，12月中旬確實有新疆冷渦+大橫槽+南支槽的三槽壓境形勢，這是一種持續濕冷的形勢。結合上旬的異常溫暖，中旬會有極其激烈的冷暖轉換，這是大概率事件。