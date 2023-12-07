原陝西副省長李金柱被開除黨籍　通報批：靠煤吃煤、大搞權錢交易

中央紀委國家監委網站今日（7日）通報，中央紀委國家監委對曾任陝西副省長的李金柱嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，李金柱同時已被開除黨籍。



李金柱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（網絡圖片）

通報指，經查，李金柱喪失理想信念，背棄初心使命，棄守政治責任，與黨中央重大決策部署背道而馳，搞「七個有之」，污染地方政治生態和社會風氣；違反中央八項規定精神，違規接受宴請；違反組織原則，利用職權在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；違規收受禮品、禮金、消費卡，違規經商辦企業；插手市場經濟活動和公共財政資金分配；家風不正；「靠煤吃煤」，貪婪無度，官商勾連，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報指，李金柱嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。決定給予李金柱開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開資料顯示，68歲的李金柱曾長年在煤炭系統工作，曾任煤炭科學研究總院黨委書記，中煤科技集團黨委書記、副董事長，煤炭信息研究院院長，國家行政學院辦公廳主任、研究部主任，陝西省寶雞市委副書記（掛職），榆林市市長、市委書記等職，2011年任陝西省政府黨組成員、副省長，2015年1月任陝西省人大常委會副主任。

2018年1月，陝西省人大常委會換屆，李金柱不再擔任省人大常委會副主任職務。2019年5月，他任陝西省決策諮詢委員會副主任。