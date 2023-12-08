中國電動車「四大優勢」碾壓日德車市　日專家呼籲：日本車廠要學

中國電動車強勢崛起，已威脅傳統日本、德國車霸主地位。統計今年上半年電動車銷量，前20款中有12款為中國車企製造，排名前段班已不見日本車廠。日本專家解讀中國電動車崛起的四大原因，包括智能化設計、售價便宜、技術創新和品質備受肯定。



據調查研究機構Canalys最新數據顯示，今（2023）年上半年全球電動汽車銷量達到620萬輛、年增49%；其中，中國市場銷量衝上340萬輛，市占高達55%。

在各種車款的電動車銷量中，前20款中有12款為中國車企生產，排名前段班已沒有日本車企廠商，可見在日企在電動車領域已遠遠落後。

鏈博會：2023年11月28日，在中國北京舉行的首屆中國國際供應鏈博覽會 (CISCE)上，一輛理想汽車 L9 電動車在高通展位上展示。（REUTERS）

內媒《快科技》7日報道，有日本專家表示，日本必須向中國電動車產業和車企學習，才能繼續主導全球汽車產業，而中國電動車能強勢崛起的四大優勢，包括智能化設計、售價便宜、技術創新和品質受到市場肯定。

在智能化方面，中國市場的電動車普遍配備語音控制、人工智能技術，且車機與手機互聯能力居於全球領先地位，而車內配備大螢幕可實現智能型手機做到的事情。

在成本方面，中國電動車廠也極具優勢，如比亞迪海豚電動車，電池容量44.9kWh，續航420km，又當地政府補貼後，在內地售價僅人民幣11.68萬元。

9月10日，德國慕尼黑2023年車展上，人們參觀比亞迪的電動車。(REUTERS）

報道指出，比亞迪透過垂直整合將許多零件自產化，加上內地汽車供應鏈價格比日本便宜三到四成，使得比亞迪電動車更具成本優勢。

報導稱，中國電動車廠的核心特色就是研發速度超快，電車的創新體驗與功能，總能領先國外車企搶先開發出來。此外，中國汽車的品質水準也大幅提升，從全球銷售量不斷擴大來看，海外消費者已肯定中國電動車品質。