上海人大常委會原主任董雲虎遭雙開　被批將政協委員資格私相授受

央視12日報道，中央紀委國家監委對上海市人大常委會原黨組書記、主任董雲虎嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，董雲虎因嚴重違紀違法被開除黨籍和公職（雙開）。通報更批評董雲虎將政協委員資格私相授受。



董雲虎為中共二十大後首名在任上落馬的正省級高官，引起外界極大關注。



上海市人大常委會黨組書記、主任董雲虎涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（網絡圖片）

官方通報指，經查，董雲虎喪失理想信念，背離初心使命，違背黨中央關於人民政協工作的部署要求，將政協委員資格等私相授受，在政治上造成不良影響，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查，搞迷信活動；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，大肆接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織原則，在組織函詢時不如實說明問題，違規為他人職務晉升提供幫助；廉潔底線失守，長期佔有公物，由他人支付應由其個人支付的費用，搞權色交易；干預和插手司法活動；貪婪無度，把公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在融資貸款、土地出讓、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報指，董雲虎嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。決定給予董雲虎開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表、上海市第十二次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開資料顯示，董雲虎今年61歲，曾任中央對外宣傳辦公室副主任、國務院新聞辦公室副主任，西藏自治區黨委常委、宣傳部部長，上海市委常委、宣傳部部長等職，2018年1月任上海市政協主席，2023年1月任上海市人大常委會主任。

為中國最早系統研究人權問題學者之一

據內媒《財新網》報道，董雲虎是中國最早開始系統研究人權問題的學者之一，1990年即出版《世界人權約法總覽》一書，打破了當時的人權理論研究禁區。他還是中國第一份人權白皮書的起草人之一。1990年底，美國發表報告指責中國人權狀況；次年11月，中國發布首部人權白皮書《中國的人權狀況》。

董雲虎還曾以「任言實」為筆名，先後發表《中美兩國人權之比較》、《請看美國的人權紀錄》，批評美國的人權問題。他又著有《中國的婦女人權》、《人權基本文獻要覽》、《世界各國人權約法》、《當代中國人權論》等，主編《中國人權年鑑》和6卷本《世界人權叢書》，並主持翻譯了多部人權領域著作。