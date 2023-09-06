國家網信辦責令知網停止違法處理個人信息行為　並處罰款5000萬元

此前，內地知名學術資源網站中國知網（CNKI）因涉嫌違法處理個人信息行為，遭中國國家互聯網信息辦公室立案調查。9月1日，國家網信辦依法做出網絡安全審查相關行政處罰決定，責令知網停止違法處理個人信息行為，並處人民幣5000萬元罰款。



據國家網信辦消息，經查實，知網（CNKI）主要運營主體為同方知網（北京）技術有限公司、同方知網數字出版技術股份有限公司、《中國學術期刊（光盤版）》電子雜誌社有限公司三家公司，其運營的手機知網、知網閱讀等14款App存在違反必要原則收集個人信息、未經同意收集個人信息、未公開或未明示收集使用規則、未提供賬號註銷功能、在用戶註銷賬號後未及時刪除用戶個人信息等違法行為。

對此，國家網信辦依據《網絡安全法》《個人信息保護法》《行政處罰法》等法律法規，綜合考慮知網（CNKI）違法處理個人信息行為的性質、後果、持續時間，特別是網絡安全審查情況等因素，對知網（CNKI）依法作行政處罰決定，責令停止違法處理個人信息行為，並處人民幣5000萬元罰款。

國家網信辦同時表示，將繼續堅持統籌發展和安全，堅持依法管網，強化網絡安全、數據安全和個人信息保護等領域執法，為企業營造健康規範有序的發展環境，切實維護國家網絡安全、數據安全和公民合法權益。