中財辦解讀2024年經濟工作：不能脫離實際、急於求成

中共中央經濟工作會議已落幕，周三（13日）中央財經委員會辦公室分管日常工作副主任、中央農辦主任韓文秀就著2024年中國經濟表示，要穩紮穩打，不能脫離實際、急於求成。



韓文秀在中國國際經濟交流中心舉辦的會議上，解讀明年經濟工作基調的「穩中求進、以進促穩、先立後破」。他表示，穩中求進是將「穩」作為大局和基礎，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，謹慎頒布收縮性、抑制性舉措。以進促穩是將「進」作為方向和動力，在轉方式、調結構、提質量、增效益上積極進取，鞏固穩中向好的基礎。

至於先立後破，則是要統籌兼顧「穩」和「進」，該「立」的要積極主動地「立」起來，該「破」的要在「立」的基礎上堅決地「破」。同時要穩紮穩打，把握好時、度、效，不能脫離實際，急於求成。

圖為北京國貿CBD區。（視覺中國）

他又指，中國仍然有較足的宏觀政策空間，物價水平較低，中央政府債務水平不高，財政政策、貨幣政策還有較大的空間。今年增發1兆元人民幣國債、頒布一攬子化解地方債務風險方案、下調存款準備金率等，這些政策效應將在明年持續釋放。

他進一步稱，2023年中國經濟社會發展主要預期目標有望圓滿實現，今年經濟運行波浪式發展，曲折式前進，總體上呈現增速較高，物價較低，就業平穩，國際收支基本平衡的格局。全年城鎮新增就業有望達到1200萬人以上；居民消費價格指數上漲約0.4%；中國進出口額基本持平，出口占國際市場的比重維持在14%略高的水平；外匯儲備規模保持在3兆美元以上，人民幣匯率基本穩定。