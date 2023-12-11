改革再出發｜三中全會延後召開　最新政治局會議釋放新信號

最近一段時間，外界有不少人關心中共二十屆三中全會何時召開。在中國經濟尚未完全重返正軌，許多人對未來感到迷茫的當前形勢下，不少人期待中共二十屆三中全會能通過進一步改革開放來凝聚人心。從12月8日中共中央政治局會議來看，二十屆三中全會在今年召開的概率正在降低，有可能延後到明年恰當時候召開。



通常而言，中共每屆三中全會在召開之前都會由中央政治局開會決定三中全會的召開時間。查詢公開資料會發現，中共中央政治局大約每一到兩個月召開一次會議。12月8日的中共中央政治局會議同意明年1月8日至10日召開二十屆中紀委第三次全體會議，卻未提及二十屆三中全會，說明二十屆三中全會有可能延後召開。

從時間來說，自改革開放以來，三中全會通常在中共每屆全國代表大會的次年9月到12月召開，其中以10月和11月偏多，只有兩次特例：一次是1984年10月召開的十二屆三中全會，距離十二大有兩年時間；另一次是十九屆三中全會因為涉及「黨和國家機構改革」在十九大次年2月召開。現在已經進入12月中旬，除非中共中央政治局在本月再度開會，不然今年之內召開二十屆三中全會的概率很低。

1978年12月召開的中共十一屆三中全會，是中國歷史上具有深遠意義的偉大轉折。圖為出席十一屆三中全會的鄧小平和陳雲。（VCG）

從會議主題來說，中共每屆三中全會都會針對重大問題作出決定，多數時候都是包含農業農村、經濟體制的經濟社會改革發展重大問題。比如，十四屆三中全會審議通過的《中共中央關於建立社會主義市場經濟體制若干問題的決定》為中國經濟構築「四梁八柱」，十八屆三中全會審議通過的《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》提出「市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用」，「推進國家治理體系和治理能力現代化」。正因這樣，外界不少人關注中共二十屆三中全會其實是在關心深刻改變中國國運的改革開放事業，是在關心近年來面臨內外複雜形勢疊加衝擊的中國能否通過進一步全面深化改革來走出困境。

12月8日的中共中央政治局會議的一個主題是研究2024年經濟工作，相當於為年底召開的中央經濟工作會議「定調」。本次政治局會議先是總結今年經濟工作，認為今年「是三年新冠疫情防控轉段後經濟恢復發展的一年」，中國經濟「回升向好」，然後認為明年經濟工作要「切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢」，「要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，強化宏觀政策逆周期和跨周期調節」。與去年12月召開的中央政治局會議相比，「以進促穩、先立後破」是今年新表述，傳遞出明年中國經濟工作的新信號。

2012年12月7日至11日，習近平在廣東省考察工作時。在深圳蓮花山公園與當年參與特區建設的人交談。（新華社）

從字面意思來看，以進促穩應該是指通過經濟工作的進步來促進經濟社會的穩定，這其實是在說「發展是解決一切問題的基礎和關鍵」。先立後破應該是指在開拓新的經濟動能和模式之前，原有動能和模式會得以保護和延續，指向的是經濟新舊動能和發展模式的有序銜接、轉換。先立後破的說法在2021年中國高層糾正運動式減碳時便有提及。當12月8日的中共中央政治局會議為明年經濟工作定下「穩中求進、以進促穩、先立後破，強化宏觀政策逆周期和跨周期調節」的基調，並強調「增強宏觀政策取向一致性」，可以預料明年中國經濟工作不出意外的話，應該會突出經濟發展大局的延續性和穩定性，會注重以發展來化解當前困境。

踏踏實實地發展經濟、改善民生，保持和延續改革開放以來的經濟增長奇蹟，通過進一步改革開放來破除舊有體制、觀念和利益結構的束縛，給公眾一個穩定的市場化、法治化預期，不讓個案效應壓倒宏觀政策努力，不讓民營企業家們因一時風吹草動或某些偏激之人的極端言論便疑慮不安，是當前中國發展面臨的迫切任務。