中國家電出口增長轉向新興市場　「製造出海」推助今年實現增長

受聖誕促銷和去年同期較低基數的影響，中國家電出口第四季穩住增長趨勢，11月家電出口額同比增長13.4%至72.4億美元，連續第4個月同比增長。綜整今年1月至11月表現，中國家電出口額達804.7億美元，同比增長2.8%，全年有望實現增長。



內媒《第一財經》援引海關總署資料報道，今年11月，中國家電出口量為3.3億台，同比增長24.3%。隨著原材料價格和海運費成本下降及人民幣貶值，11月中國家電出口均價同比下降10%至21.8美元/台。預計2024年家電零售需求穩定，趨勢品類有望延續良好增長。

中國機電進出口商會家電分會秘書長周南向分析指，受到通脹和貿易壁壘等因素影響，今年中國家電出口到歐美市場增速放緩，行業積極尋求新的增長點。一方面是拓展東南亞、中東、非洲等「一帶一路」和海外新興市場，另一方面發展熱泵等綠色產品。與此同時，中國家電龍頭企業繼續進一步完善在全球的供應鏈佈局，海外生產基地持續增加。

從產品出海到製造出海

美的集團副總裁、智能家居事業群總裁、美的國際總裁王建國介紹，美的集團在埃及的冰箱及洗衣機新基地於11月30日奠基，預計2025年下半年投產。王建國指出，該基地投產後將不僅滿足埃及本土需求，還將輻射非洲、中東、歐洲市場。此前，美的在中埃．泰達蘇伊士經貿合作區建了洗碗機「燈塔工廠」，實現了生產過程自動化和全價值鏈運營視覺化。

埃及時間11月30日上午，美的第三個埃及製造基地奠基儀式在薩達特城（Sadat City）舉行。中國駐埃及大使廖力強，埃及工信部部長Ahmed Samir，投資部和貿易主席Hossam Haiba，埃及投資和自由區總局執行副總裁Ahmed Sherine，美的集團副總裁、智能家居事業群總裁、美的國際總裁王建國等出席了本次活動。（美的集團）

長虹華意旗下加西貝拉壓縮機有限公司則早於10月26日於墨西哥進行冰箱壓縮機工廠投產，成為中國冰箱壓縮機行業第一家自主建設的海外工廠。據悉，除了墨西哥，加西貝拉還考察了印度、巴西。

根據海關總署公布的10月數據，10月出口冰箱共563萬台，同比增長58.3%；1月至10月累計出口5549萬台，同比增長15.9%。從美的集團與加西貝拉的海外投產案例來看，中國家電正從產品出海到製造出海方向發展。

此外，包含海爾智家、新寶股份、萬和電氣也預計在今年完善海外佈局。

報道介紹，海爾埃及生態園今年3月奠基，這是海爾在中東非地區的首個數字孿生工業園區，一期工廠將設空調、洗衣機、電視機的生產線，預計2024年上半年投產，二期工廠投產後的總體年產能將超百萬台，覆蓋非洲、中東、歐洲市場。

今年京東雙11首周，超薄平嵌冰箱、新風空調、淨熱一體淨水器等家電家居好物成交額同比增長超300%。（視覺中國）

新寶股份今年在印尼建設其首個海外工廠。新寶股份海外首席行銷官朱小梅表示，國際市場環境劇烈變化，具體體現在產業鏈脫鉤、供應鏈重構、匯率波動、市場准入壁壘加大，所以新寶股份收購了英國摩飛，並拓展海外生產基地，未來一年印尼工廠的銷售將快速增長。

萬和電氣也把其首個海外生產基地佈局在泰國，萬和電氣董事長盧宇聰表示，萬和電氣加快建設海外基地，進一步承接VIP客戶的更高要求，開始在俄羅斯、南亞發展自主品牌。

出口增長看新興市場

回顧中國家電出口總額在2021年達到歷史峰值，為1184.1億美元，較疫情前的2019年出口規模增長了近50%。家電成為繼積體電路、電腦、手機之後，中國第四個年出口額突破千億美元的機電產品品類。隨著疫情逐步緩解，宅經濟紅利消退，庫存和通脹高企，2022年下半年家電出口增速開始放緩，2022年中國家電出口1120.8億美元，比2021年的高點回落5%。

報道指稱，進入2023年，隨著廣交會等展會陸續恢復，3、4、5月家電出口有明顯反彈，3月家電出口額還創了歷史新高。進入下半年，受全球消費電子市場低迷影響，出口開始走低。GfK的資料顯示，2023年1月至8月，中國出口白色家電764.1億美元，同比下滑2%。

維持與北京的往來一直是埃及歷任當局的首選，譬如中國外長王毅（左）2020年1月8日的埃及之行就得到了埃及方面的禮遇。（新華社）

從地區市場看，2023年1月至10月，中國家電對北美洲、大洋洲、歐盟28國的出口額，分別同比下跌13.22%、10.45%和1.19%；而對阿拉伯聯盟22國、拉丁美洲、非洲、東南亞聯盟10國的出口額，則分別同比增長15.41%、18.36%、21.84%和2.81%。

分析認為，中國家電今年對北美洲市場出口的總體趨勢是「先上升、後下降」，表現優於2019年和2020年，但較2021年和2022年的出口額有不同程度的下滑。同時，自2022年3月能源危機開始，中國家電對歐盟市場的出口規模在波動中下滑。此外，2022年至今，日元貶值，日本需求不振，影響中國家電對日本出口的表現。

在發達國家市場增長乏力的情況下，海外新興市場是中國家電出口增長的突破口。2023年，中國家電對拉美市場出口的月銷規模在8億美元左右波動，其中今年8月出口額逼近10億美元，創近四年規模新高。對非洲市場出口，今年1月首次超過4億美元，3月當月達4.8億美元，為近四年峰值。對阿拉伯聯盟出口，今年4月首次超10億美元，為近四年峰值。

事實上，中國家電企業從過去以高性價比產品切入中低端市場，到現在越來越多靠研發驅動，逐步進軍中高端市場。中山樂途電器總經理黎明陽答覆《第一財經》採訪時稱，他們推出視窗換氣扇新系列，改用更環保、省電的直流電機，目前在亞馬遜同類產品中銷售靠前。同時，推出感應即停電風扇，避免頭髮被卷，這兩類產品獲得了眾多歐美連鎖店2024年的新訂單。

市場調研公司GfK認為，中國企業出海的國際化程度持續加深，海外消費者非常關注品牌在環境和可持續發展方面的投入，製造商只有把握住新消費需求，才可以佔據更多市場先機。