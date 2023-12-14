惠譽：中國明年經濟展望「中性」　唯債務風險增加

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）在13 日公布《2024 年大中華區展望》（Greater China Outlook 2024）報告，對中國經濟展望評比為「中性」，同時指出內地房產市場困境續存、地方政府債務與外部需求低迷等不利因素，預估明年中國經濟成長將放緩。



惠譽預測中國明年國內生產毛額將從今年的 5.3% 放緩至 4.6%，經濟成長大致穩定，整體上高於其他同等國家水準。

惠譽表示，中國政府可能會大量投入政策支持，尤其是財政政策，以限制經濟成長下滑風險，然而這樣的支持有可能會使財政赤字繼續擴大，並對負債率造成進一步升溫的壓力。

惠譽表示，受內地樓市放緩影響，地方政府融資平台的債務可能會繼續逐漸轉移到主權資產負債表上。（新華社）

《路透社》報道，指出由於內地房地產市場放緩的壓力，地方政府融資平台（LGFV）發行的債務將可能會繼續逐漸轉移到主權資產負債表上。LGFV 通常是代表地方政府融資和建設基礎設施項目的投資公司。

惠譽認為，大中華區經濟前景中性，將繼續面臨外部需求低迷及內地房地產行業挑戰等增長阻力，不過預計增長將大致穩定。惠譽表示，儘管大中華區自2019年以來的財政指標較A級同業有所下降，但大部分地區的政策緩衝可能有助於管理增長風險。

惠譽亞太主權評級部聯席董事 Jeremy Zook 在報告中寫道，「政策支持（可能會更多地使用財政政策）會得到明智的部署，以限制下行風險。」並補充，對於房地產行業而言，在購房者信心出現實質性改善之前，不太可能出現持續復蘇。