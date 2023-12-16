01創科團｜海纜鋪設與港聯通　文昌航天超算中心冀香港青年加入

2021年，海南首條國際海纜將文昌與香港聯通，促進跨境數據流動及數據貿易的發展。今年7月文昌航天超算中心建成後，這條海纜也連接到了這裏。

12月15日，《香港01》海南創科青年交流團走進文昌航天超算中心感受國家數字科技與航天發展。負責人葉世陽博士對同學老師的到來表示歡迎，並希望香港青年可以加入祖國航天事業。



文昌航天超算中心於今年7月1日完成建設工作，正式對外開放。據海南現代科技集團董事葉世陽博士介紹，文昌航天超算中心由民營資金投資建設，除服務海南自貿港的建設之外，同時也在開展國際數據的跨境安全有序流動。

「全球航天資料落地文昌、文昌航天資料服務全球」是文昌航天超算中心未來的目標。其中，香港就是海南與國際間重要的「接連站」。葉世陽強調，「我們跟香港有緊密的合作，首先從香港到海南的第一條國際海纜，就是在我們文昌登陸，同時也連接到了我們文昌航天超算中心。」

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據悉，該海纜於2021年3月建成登陸文昌，作為海南自由貿易港建設重要的基礎設施，是海南第一條國際海纜，將實現海南、香港及珠海三地互聯互通，成為全球互聯網的「中樞神經」。

這條海纜要如何運用到民眾生活方面？對此葉世陽舉例表示，首先海南的數據要與全球的數據進行連通，需要有通訊的光纜，那麼這條海纜從香港直接鋪設到海南，在文昌登陸，這樣文昌超算中心就在物理、通訊上與香港連接到了一起，達到了通訊上的低時延高效率的通訊的效果。

為讓民眾感受國家航天科技發展，文昌超算中心部分設施向公眾開放，打造「航天超算產業+元宇宙+旅遊」的特色內容。此次，來自本港3校的60多位師生亦在這裏一同參觀，感受國家科技產業。

對於香港學生的到來，葉世陽表示，非常歡迎香港的中小學生到超算中心研學旅行，「希望香港的學生能夠多了解海南，了解國內的航天的事業。以及海南的數字經濟的發展。希望未來同學們能夠加入到海南的經濟建設，加入到祖國的航天的事業中來。」

01創科團：3校青年認真聆聽國家航天發展｜圖集