文昌成功發射長征五號遙六火箭　68位香港青年一同見證｜01創科團

2023年12月15日晚間9時41分，有著「亞洲第一巨箭」之稱的長征五號遙六運載火箭在海南文昌發射基地成功發射升空，此次是長征五號火箭第六次發射。

《香港01》海南創科青年交流團帶領本港68位青年一同在文昌航天科普中心，親眼見證這一歷史時刻。



央視消息，長征五號遙六運載火箭，15日在海南文昌發射基地成功將遙感四十一號衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。此次是長征五號火箭第六次發射，也是長征系列運載火箭的第502次飛行。

報道稱，該星是高軌光學遙感衛星，主要用於國土普查、農作物估產、環境治理、氣象預警預報和綜合防災減災等領域，可為國民經濟建設提供信息服務。

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據悉，「長五」為中國航天科技集團第一研究院抓總研製的大型低溫液體捆綁式運載火箭，採用兩級半構型，由芯一級、芯二級、捆綁於芯一級周圍的四枚助推器構成，其中芯級配備液氫液氧發動機，助推器配備液態氧煤油發動機。

此型火箭長56.97米，芯級直徑5米，助推器直徑3.35米，標配整流罩直徑5.2米、長度12.267米，起飛質量859.8噸，起飛推力約1068噸，其地球同步轉移軌道（GTO）運力14噸，地月轉移軌道（TLI）運力8.25噸，地火轉移軌道（TMI）運力5.2噸。

本發火箭採用新開發的直徑5.2公尺、長度18.5公尺的長版整流罩，使長五遙六火箭整箭高度將提升至63公尺左右，成為中國現役最高的運載火箭，也是亞洲第一巨箭。

《香港01》海南創科青年交流團現場見證發射

作為中國唯一一個濱海開放性發射場，發射期間，來自全國各地的數萬「火箭迷」們聚集在文昌海灘。《香港01》海南創科青年交流團的68位師生工作人員，也一同在航天科普中心，見證長征五號發射升空。

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伴隨著點火到升空巨大的轟鳴聲，約2分鐘後，火箭成功飛離地球，現場師生不斷發出感嘆，紛紛鼓掌祝賀。來自萬鈞伯裘書院中五學生孔越鋒同學表示，親眼觀測火箭發射是他最期待的行程之一，看到長征五號點火升空，讓他十分震撼。「從緊張到很興奮，看到火箭發射的同時，也見證了長征五號這一歷史時刻。火箭發射不只是航天工程，也代表著祖國為我們帶來了更好的生活與科技，讓我們的生活不斷進步。」

海南省政協、菁英會副主席梁思韻在觀看發射後，激動表示「見證了我們國家的發展，非常感動激動！」

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香港三校青年激動等待

將軍澳香島中學中四鄭同學等待火箭發射時表示，首次直擊火箭發射心情好激動，因為能看到國家航天發展。

天主教鳴遠中學中五周同學對於能直擊火箭發射感到好興奮，「有點不可思議，因為這是一年隆重事情，無諗過可以睇火箭發射」，因此一聽到有機會就好想報名。

萬鈞伯裘書院中五孔同學在發射前表示，心情特別激動和緊張，因為火箭發射能見證成功對祖國成功。他又稱自己對航天感興趣，即使難以成為航天員，但能親身觀測，覺得光榮。