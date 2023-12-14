內地今冬首個橙色寒潮預警發布　內蒙吉林等多省區降溫逾20度

今天（14日）上午，中央氣象台發布最高級別寒潮橙色預警，亦是今冬首個寒潮橙色預警。內蒙古中部、吉林東南部等地區降溫超過20℃。截至目前，中央氣象台已發布寒潮橙色預警、暴雪黃色預警、冰凍黃色預警和大風藍色預警。



預計12月14日14時至12月17日08時，內地大部地區將自西向東、自北向南先後降溫8-12℃，其中，陜西中北部、山西北部和西部、內蒙古中部、河北北部、北京西部、遼寧東部、吉林東南部、河南東部以及江南東部和南部、西南地區東南部、華南大部等地降溫14-16℃，內蒙古中部、陜西北部、吉林東南部、遼寧東部部分地區降溫超過20℃。

同時，上述大部地區伴有4-6級偏北風，陣風可達7-9級，局地超過10級，東部和南部海區有6-8級、陣風9-10級大風。17日早晨最低氣溫0℃線可南壓至貴州南部和江南北部一帶，-10℃線位於黃淮北部至秦嶺一帶。華北、黃淮北部等地的部分地區最低氣溫將接近或跌破歷史同期極值。

此外，中東部大範圍雨雪降溫天氣仍在持續進行中。氣象部門提醒民眾做好保暖禦寒和除雪工作，外出需警惕路面濕滑、道路結冰等帶來的不利影響，注意出行安全。

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