寒潮來襲北京天津等地下雪　廣東或迎斷崖式降溫　深圳下周降至9℃

12月10日夜間至11日，北京、天津、山東、河南等多地下雪。中央氣象台10日傍晚6時發布暴雪黃色預警，11日上午6時繼續發布寒潮藍色預警。

中央氣象台預計，至12月11日晚8時，陜西中部、北京西南部、河北南部、山東西部和半島東部等地有大雪，其中，山西南部、河南北部、遼寧東南部等地的部分地區有暴雪。



北京迎今冬首場明顯降雪天氣

12月11日，北京迎來今冬首場明顯降雪天氣。受偏南暖濕氣流和冷空氣的共同影響，12月10日傍晚到夜間北京出現小到中雪，西南部局地大雪。

河北發布三重預警

受寒潮影響，河北出現大範圍降雪，各地氣溫驟降，中南部地區氣溫普遍在1℃上下，北部降至冰點之下。針對此輪降雪天氣，河北省氣象台已發布寒潮、大風、暴雪三重預警信號。

氣象部門提醒，12月11日河北降雪有所減弱，但多地仍將有雪花飄落，氣溫持續低迷，部分路段道路結冰及積雪風險較高。12月13日起，新一輪降雪過程來襲，河北部分地區或有大雪。

河南進入今冬最冷時段

河南省氣象台首席預報員劉超介紹，前期河南氣溫明顯偏高，全省大部氣溫達到24℃到26℃，達到或突破歷史極值。受持續強冷空氣影響，河南將出現寒潮雨雪、持續低溫天氣，將進入今冬以來最冷的時段。

劉超表示，12月中旬，河南將出現兩輪明顯降水天氣過程，將出現雨、凍雨、雨雪、雪多種相態轉換，第一輪為12月9日夜間到11日白天，第二輪為12月12日夜間到15日；12月16日到17日，南部小到中雪。降雪過後，西部、北中部積雪深度可達5厘米到20厘米。

劉超表示，12月中旬前期，河南大部地區自西北向東南將出現寒潮天氣，全省氣溫明顯下降，中旬中後期將出現極端低溫天氣。

寒潮下周來襲

12月首次寒潮過程正在影響中東部，今天降溫主要集中在山西、河南、安徽北部、江蘇北部、湖北北部等地，不少地方降溫幅度達到10℃-16℃。

12月14至17日，寒潮將影響中國大部，中東部氣溫先後下降8℃-12℃，西北地區東部、華北、東北地區南部等地的部分地區降溫幅度可達14℃以上。

下周的寒潮過程還能影響到廣東、廣西、福建、海南等地。以廣州為例，12月14日最低氣溫為21℃，但16日已降至7℃。深圳未來天氣是先升溫後降溫，12月16日受冷空氣影響，最低降至11℃，18日至20日更會降至9℃。