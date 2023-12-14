北京地鐵昌平線車廂斷裂：全線停運　有乘客暈倒　估千人等疏散

北京地鐵昌平線14日晚間傳出車輛故障，致兩節車廂發生分離情況，現場正在組織疏散救援工作，昌平線已全線停運。根據現場傳出影片，有乘客暈倒在車廂內，附近乘客疑似急按車廂開門鈕，但並無動靜。



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北京地鐵昌平線一列列車今（14）日晚間行駛期間，車廂之間突然從中間斷開，現場部分人輕傷，乘客在列車上原地等待。北京地鐵官方微博稱，初步了解昌平線為車輛故障，工作人員正在組織緊急救援和疏散。目前，消防救援、120急救中心已到達列車事故現場，共同開展救援及救治工作。

根據現場照片顯示，出事列車幾乎滿載，大批乘客站滿車廂等候處理。另有影片畫面流傳，列車出事後車廂內照明熄滅，一片漆黑，並有玻璃窗爆裂，有乘客似暈倒在車廂內，由人攙扶，附近乘客疑似急按車廂開門鈕，但並無動靜，現場亦不時傳出哭泣聲。惟大部分乘客依舊站在車廂不動，沒有出現混亂場景。

北京地鐵昌平線採用6節編組列車運行，全列的額定載客人數為1440人左右。北京昌平氣溫目前零下5℃。由於適逢大雪天氣，有網民揣測列車出事或與積雪有關。

事故發生後，現場立即進行人員疏散，疏散乘客陸續到達西二旗站，現場並準備保暖及救助物品。（北京青年報）

目前，昌平線西二旗至生命科學園區段上行（開往昌平西山口方向）接觸軌無電，西二旗地鐵站已宣布封站，13號線列車在西二旗站通過不停車，昌平線全線停運，搭乘13號線乘客需要步行至清河站乘坐。