昌平地鐵斷裂已致30餘人受傷　有乘客砸玻璃逃生　事故原因正調查

北京地鐵昌平線14日晚間傳出車輛故障，致兩節車廂發生分離情況，現場正在組織疏散救援工作，昌平線已全線停運。現場影片顯示，有乘客現場砸玻璃窗逃生。目前事故已發現30餘人受傷，無人員死亡，事故原因正在調查中。



據北京交通最新消息，地鐵昌平線西二旗站-生命科學園站上行區段一列車車廂脫離，迫停區間。事故發生後，應急、消防、衛健、交通等救援力量立即響應，到達現場，迅速開展救援。目前已發現30余人受傷，無人員死亡，傷員正陸續送往醫院治療，現場正在積極處置。事故原因正在調查中。

北京地鐵昌平線一列列車今（14）日晚間行駛期間，車廂之間突然從中間斷開，現場部分人輕傷，乘客在列車上原地等待。北京地鐵官方微博稱，初步了解昌平線為車輛故障，工作人員正在組織緊急救援和疏散。目前，消防救援、120急救中心已到達列車事故現場，共同開展救援及救治工作。

現場畫面顯示，車廂內情況昏暗，大批乘客站滿車廂等候。有乘客受傷昏倒，有乘客現場砸碎地鐵車門玻璃逃生。

北京地鐵昌平線採用6節編組列車運行，全列的額定載客人數為1440人左右。目前，昌平線西二旗至生命科學園區段上行（開往昌平西山口方向）接觸軌無電，西二旗地鐵站已宣布封站，13號線列車在西二旗站通過不停車，昌平線全線停運，搭乘13號線乘客需要步行至清河站乘坐。