內地裁判文書不公開惹司法倒退疑慮　輿論憂倒退回「關係時代」

據內媒報道，在中國最高法院主導下，「全國法院裁判文書庫」將在明年1月上線，不過僅供法院人士在內部專網檢索裁判文書，不對外公開。與此同時，上線10年的「中國裁判文書網」今年以來裁判文書的公開速度明顯放緩，令外界關注平台是否仍會保留，更有輿論擔憂現時如開倒車，裁判文書不公開恐令內地司法訴訟回到「關係時代」，「陽光司法」前景成疑。



2013年7月1日，最高法院主辦的「中國裁判文書網」上線，其為推動「司法公開」舉措之一，截至12月11日，各級法院累積在該網公開各類裁判文書1.4億份，網站訪問量達1077餘億次。然而包括學者、律師在內，不少法律人士察覺，今年以來，裁判文書公開速度明顯放緩。11日，該網僅上傳了192份裁判文書。

11月21日，中國最高法院辦公廳向各高級法院下發「關於建設全國法院裁判文書庫的通知」，擬於2024年1月上線運行「全國法院裁判文書庫」，並明確其應用範圍。與「中國裁判文書網」不同，「全國法院裁判文書庫」僅供法院人士在內部專網檢索裁判文書，律師、法學研究者以及社會大眾無法查閱。通知又稱，這是推進嚴格公正司法的具體要求，是優化裁判文書管理、有效支持類案檢索、促進法律統一適用的重要舉措。

報道引述北京、江蘇等省份不同層級法院的人士指出，自2022年底以來，最高法院相關負責人已在多個內部會議上表示，要建設對內使用的案例庫，以往傳到外網的文書要統一傳到內網。與此同時，最高法院也在同步籌建「人民法院案例庫」，供各級法院、廣大法官使用，並「適時、以適當方式對外公開」，供社會公眾使用。

「中國裁判文書網」為推動「司法公開」舉措之一，累積公開各類裁判文書1.4億份，惟前景成疑。（中國裁判文書網截圖）

至於「中國裁判文書網」的前景，消息人士指出，尚不清楚其與「全國法院裁判文書庫」及「人民法院案例庫」之間是會形成並存關係，抑或替代關係。

而事件連日來引起業界關注，法律自媒體「煙語法明」更警告，裁判文書不再對外公開，中國司法訴訟會跌回「關係時代」。其中律師首當其衝，屆時每名律師都需要在法院建立自己的關係網和訊息網，以便能夠獲得最新的司法判案所要用到的裁判數據，打探最新的司法裁判標準。例如，像離婚、人身損害賠償等案件佔據基層法院民事案件數量的半壁江山，但在沒有大量裁判文書公開可以參考相關標準的情況下，律師若不能跟法官達成關係良好的特殊管道，代理案件幾乎寸步難行。

最後文章直言對此非常擔心，隨著司法公開各項工作的遲緩，特別是裁判文書失去了公開的魄力和監督作用，大家將再次回到社會大眾不再透過司法途徑解決社會糾紛，律師代理案件不再追求法律專業而是不得不依靠跟法官處「關係」的年代。