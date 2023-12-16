國家安全部：經濟安全是基礎　西方惡意編「打壓民企」等虛假敘事

國家安全部官微周五（15日）發文，指經濟安全是國家安全的基礎，統籌發展和安全是新時代國家安全的必然要，國家安全機關堅決維護經濟安全。



文章提到，經濟安全是國家安全的重要組成部分，為維護其他重要領域安全提供有力支撐。維護經濟安全，要堅持社會主義基本經濟制度不動搖，不斷完善社會主義市場經濟體制，提高國家的整體經濟實力、競爭力和抵御內外各種沖擊與威脅的能力，重點防控好各種重大風險挑戰，保護國家根本利益不受傷害。

當前經濟領域日益成為大國競爭重要戰場，外部環境的覆雜性、嚴峻性、不確定性上升，進一步推動經濟回升向好，既要克服一些內部困難，也要應對一些外部挑戰。比如，各類意圖唱衰中國經濟的「陳詞濫調」不斷出現，其本質是妄圖以種種虛假敘事構建「中國衰敗」的「話語陷阱」、「認知陷阱」，以持續對中國特色社會主義制度及道路進行攻擊、否定，妄圖對中國開展戰略上的圍堵打壓。

事實不言自明，謠言不攻自破。在國際形勢嚴峻、全球經濟覆蘇勢頭不穩、動能減弱的背景下，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民，頂住外部壓力、克服內部困難，全面深化改革開放，加大宏觀調控力度，著力擴大內需、優化結構、提振信心、防範化解風險，中國經濟回升向好，高質量發展紮實推進。現代化產業體系建設取得重要進展，科技創新實現新的突破，改革開放向縱深推進，安全發展基礎鞏固夯實，民生保障有力有效，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。

國家安全部強調，經濟安全是國家安全的基礎。（資料圖片）

文章又指，發展和安全是一體之兩翼、驅動之雙輪。推動高質量發展必須與確保高水平安全相向而行、齊頭並進。一些別有用心者無視這一基本邏輯，選擇性忽視三年疫情及局部地緣沖突帶來的全球性經濟創傷和不利影響，忽略西方持續對華「脫鉤斷鏈」、遏制打壓形成的強大阻力，以「賊喊捉賊」的方式，惡意編造中國「安全替代發展」、「排擠外資」、「打壓民企」等虛假敘事，重彈「中國威脅」的陳年老調，故意制造、挑動和放大安全和發展之間所謂不可調和的矛盾，其真實目的是擾亂市場預期和秩序，阻斷中國經濟向好勢頭。

中國堅持把國家安全貫穿到黨和國家工作各方面全過程，同經濟社會發展一起謀劃、一起部署，讓發展和安全動態平衡、相得益彰，實現高質量發展和高水平安全的良性互動，建久安之勢、成長治之業。

文章進一步指出，面對維護國家經濟安全的新形勢、新任務、新挑戰，國家安全機關將認真學習貫徹習近平經濟思想和中央經濟工作會議精神，全面貫徹落實總體國家安全觀，聚焦經濟建設這一中心工作和高質量發展這一首要任務，強化風險意識，樹立底線思維，加強戰略預判和風險預警，有效防範和化解各類風險挑戰，以新安全格局保障新發展格局，以高水平安全保障高質量發展。

國家安全機關將堅定履行維護國家主權、安全、發展利益的職責使命，加強對經濟領域國家安全問題的前瞻性思考、全局性謀劃、戰略性布局，打好維護經濟安全的「組合拳」；堅決依法打擊懲治經濟安全領域危害國家安全的違法犯罪活動，為高質量發展創造安全穩定環境；會同有關部門，持續有效防範化解經濟領域安全風險，堅決守住不發生系統性風險的底線，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業貢獻國安力量。