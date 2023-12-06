《反間諜法》破壞營商環境？國家安全部：歪理邪說、顛倒黑白

今年4月《反間諜法》修訂後引發境內外高度關注，部分輿論認為法例破壞了營商環境等。對此，國家安全部周三（6日）發文回應，指一些別有用心的境外勢力煽風點火、推波助瀾，散布相關荒謬論調，污蔑中方「泛化國家安全」，渲染在華正常商業活動可能被當作「間諜行為」。對這種有毒言論，法律本身和事實真相是最好的「殺毒劑」。



文章提到兩大謬誤，一是《反間諜法》惡化營商環境，對外企在華投資造成「寒蟬效應」。對此，文章表示，安全是發展的前提，也是國家保持開放穩定營商環境的基礎。縱觀世界各國，加強反間諜立法、依法維護國家安全，既是通行做法，也是正當之舉。修訂完善《反間諜法》是正常的立法活動，是中國法治建設不斷進步的體現。炒作《反間諜法》「破壞營商環境」、「加速經濟脫鉤」，純屬歪理邪說、顛倒黑白。

而市場經濟本質是法治經濟，清晰明確的法律制度是企業安心投資經營的基本保障。這次修訂將條文由40條細化為71條，一個重要目的就是進一步明確合法和非法的邊界，增強法律規則的確定性，減少企業違法的不確定性，幫助企業更好依法依規經營。

第二個謬誤是《反間諜法》將商業數據視為「國家秘密」，正常獲取商業信息的行為可能被當作「間諜活動」。文章回應道，「間諜行為」是嚴重違法犯罪活動，與正常的投資、經營、科研等活動毫不相同，這無論從法律還是常識上都能清晰分辨。將中國執法部門依法調查間諜違法犯罪活動歪曲為「打擊外資企業」，是典型的偷換概念、強盜邏輯。

國家安全部指，修訂完善《反間諜法》是正常的立法活動，是中國法治建設不斷進步的體現。（資料圖片）

對於什麽是「國家秘密」、「商業秘密」，中國法律作了明確清晰界定。《保守國家秘密法》詳細列舉的7類國家秘密事項不包括「商業秘密」，《反間諜法》規定的6類間諜行為更不涉及所謂「正常獲取商業信息」，《民法典》、《反不正當競爭法》、《刑法》等分別對侵犯商業秘密行為的民事、行政、刑事法律責任作了清晰界定。將「國家秘密」和「商業秘密」混為一談，將「商業活動」和「間諜行為」強行掛鉤，分明是別用有心、混淆視聽。

文章進一步稱，恰恰是美國1996年出台的《經濟間諜法》，將「盜竊商業秘密」作為一種間諜犯罪，規定了最高10年監禁、500萬美元或者被侵害商業秘密價值3倍罰款的嚴厲法律責任，並濫用該法打壓國際競爭對手，近年來更是羅織罪名、捏造「證據」，連續炮制數十起所謂「中國經濟間諜案」。文章強調，如果帶著「有色眼鏡」、拿著「美式概念」來生搬硬套中國的《反間諜法》，得到的當然只會是錯誤答案。