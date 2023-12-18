內地新規：醉駕情節顯著輕微及危害不大　可以不作為犯罪處理

今日（18日）最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯合發布《關於辦理醉酒危險駕駛刑事案件的意見》（以下簡稱《意見》），將於12月28日起施行。



值得注意的是，《意見》明確，醉駕情節輕微的，可以不起訴或者定罪免刑；情節顯著輕微、危害不大的，可以不作為犯罪處理，按照道路交通安全法的規定給予行政處罰。



《意見》明確，醉駕情節輕微的，可以不起訴或者定罪免刑。（資料圖片）

《意見》列舉了醉駕15種情形，尚不構成其他犯罪的，從重處罰，包括：造成交通事故且負事故全部或者主要責任的；造成交通事故後逃逸的；未取得機動車駕駛證駕駛汽車的；嚴重超員、超載、超速駕駛的；服用國家規定管制的精神藥品或者麻醉藥品後駕駛的；駕駛機動車從事客運活動且載有乘客的；駕駛機動車從事校車業務且載有師生的；在高速公路上駕駛的；駕駛重型載貨汽車的。

其他情形包括運輸危險化學品、危險貨物的；逃避、阻礙公安機關依法檢查的；實施威脅、打擊報復、引誘、賄買證人、鑒定人等人員或者毀滅、偽造證據等妨害司法行為的；二年內曾因飲酒後駕駛機動車被查獲或者受過行政處罰的；五年內曾因危險駕駛行為被判決有罪或者作相對不起訴的；其他需要從重處理的情形。

對於情節顯著輕微、危害不大，不予立案的情形，《意見》也作出規定：血液酒精含量不滿150毫克/100毫升的；出於急救傷病人員等緊急情況駕駛機動車，且不構成緊急避險的；在居民小區、停車場等場所因挪車、停車入位等短距離駕駛機動車的；由他人駕駛至居民小區、停車場等場所短距離接替駕駛停放機動車的，或者為了交由他人駕駛，自居民小區、停車場等場所短距離駛出的；其他情節顯著輕微的情形。