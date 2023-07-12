據內媒《澎湃新聞》報道，此前，上海有男子張某在明知自己飲酒的情況下開車，更狂到連錄三條酒駕影片發到抖音炫耀。近日，經上海市金山區人民檢察院提起公訴，法院以危險駕駛罪判處張某拘役一個月，並處罰金人民幣二千元。



據金山區檢察院介紹，2023年3月2日晚，張某和朋友相約聚餐，喝了四兩左右白酒和一瓶啤酒。聚會結束後，他認為距離住處不遠，於是在明知不能酒駕的情況下，仍心存僥倖開車回家。回家後，他發現朋友的東西丟在車上，又開車將東西送往朋友家。

在開車返家途中，張某更「興致盎然」掏出手機連錄三段酒駕影片發到抖音以此「炫耀」，並稱「我在車上，這次又喝多了，有點小高，開車回家了。」

醉漢飲酒開車更狂錄酒駕影片發網絡「炫耀」。（資料圖片）

3月3日凌晨，被舉報後，張某即在住處被警方拘捕。清醒後的張某懊悔不已，稱平時喜歡拍影片發抖音，「也不知道為什麼，酒後上了頭，就拍了影片傳上去，明知酒後不能開車，就是還抱著僥倖心理，覺得不一定會被查到，結果自己害了自己。」

醉漢飲酒開車更狂錄酒駕影片發網絡「炫耀」，遭拘役一個月兼罰款。（示意圖）

經鑑定，張某的行為屬於醉酒駕駛機動車。檢察機關經審查後認為，張某在道路上醉酒駕駛機動車，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百三十三條之一第一款第（二）項，應當以危險駕駛罪追究其刑事責任。法院經審理，採納檢察機關提出的量刑建議，以危險駕駛罪判處張某拘役一個月，並處罰金人民幣二千元。