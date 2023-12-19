美宣布新一筆對台軍售案　國防部：「以台制華」注定失敗

美國12月15日宣布對台新一筆軍售案，金額達3億美元，包括戰術資料連結及作戰指揮系統，包括裝備、訓練、技術支援等內容。在北京，國防部周二（19日）回應，要求美方停止武裝台灣，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。



國防部新聞發言人吳謙表示，美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八一七公報」規定，嚴重損害中國主權安全，嚴重威脅台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，中方強烈不滿，堅決反對。

吳謙指，台灣問題始終是中美關系中最重要、最敏感的問題。中方要求美方停止武裝台灣，切實將不支持「台獨」的表態落實到具體行動，停止干涉中國內政，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。「以台制華」注定失敗，「以武謀獨」死路一條。中國人民解放軍加強練兵備戰，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海和平穩定。

就新一筆軍售案，美國國防安全合作署表示，預計將有26名美國政府人員及83名外判商代表到前往提供工程與技術支援，同時進行系統評估。聲明指，今次軍售符合《台灣關係法》，有助提升台灣安全並維持區域政治穩定，軍事平衡及經濟進步，符合美國國家、經濟及安全利益。聲明同時稱，這次軍售不會改變地區基本軍事態勢。