國務院國資委原副部長級幹部駱玉林被決定逮捕　涉向私企放貸獲利

撰文：陳進安
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最高人民檢察院微信公號周二（19日）公告，國務院國資委原副部長級幹部駱玉林被決定逮捕。

公告指，駱玉林涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對駱玉林作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

公開資料顯示，駱玉林1958年8月生，河南新野人，1976年9月參加工作，1984年9月加入中國共產黨，研究生學歷。他長期在青海省工作，曾任國務院國有資產監督管理委員會副部長級幹部，並為第十一屆全國人大代表。

駱玉林被決定逮捕。（青海日報）

今年11月，經中共中央批準，中央紀委國家監委對駱玉林嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。經查，駱玉林喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，表裏不一，搞兩面派，做兩面人；違反中央八項規定精神，違規接受私營企業主安排的宴請和旅遊活動；違反組織原則，隱瞞不報個人有關事項，在幹部選拔任用中為他人謀取利益並收受財物；私欲膨脹，唯利是圖，長期違規收受禮品禮金，違規從事營利活動，向多名私營企業主放貸獲取大額回報，大搞權色、錢色交易；生活腐化墮落，家風不正，治家不嚴，對家人失管失教；毫無紀法底線，公器私用，以權謀私，與不法商人勾肩搭背沆瀣一氣，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

駱玉林嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批準，決定給予駱玉林開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

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