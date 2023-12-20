甘肅地震｜至少134死近千傷13失蹤　近1.5萬房屋倒塌14萬人受災

周一（18日）深夜23時59分，甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震，震源深度10公里。截至20日早上消息，地震已造成甘肅至少113人死亡、782人受傷，近1.5萬間房屋倒塌，逾20萬間房屋受損，逾14萬人受災。截至20日16時，地震已造成青海海東市21人遇難，186人受傷，13人失聯。



甘肅及青海兩地目前合計至少134人死亡，《香港01》將持續跟進最新情況。



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12月20日最新情況

【19: 49】央視報道，據青海海東市地震災害現場應急處置指揮部消息，截至12月20日16時，地震已造成海東市21人遇難，186人受傷，13人失聯。目前對失聯人員的搜救仍在緊張進行中。

【11：45】據甘肅官方公布，截至20日上午9時，甘肅積石山6.2級地震已造成甘肅113人死亡，782人受傷，14939間房屋倒塌，207204間房屋受損，涉及群眾37162戶145736人。

截至目前，共臨時避險轉移安置20457戶87076人。救援工作已基本結束，相關工作重點將轉為傷員救治和受災群眾生活安置。

【09：50】據中國地震台網，積石山6.2級地震共記錄到餘震423次，其中3.0級及以上餘震10次，分別是4.0-4.9級2次，3.0-3.9級8次；3.0級以下餘震413次；目前最大餘震4.1級，距主震約14公里。

【09：30】央視報道，據青海省應急廳，截止到12月20日清晨5時30分，地震已造成海東市18人遇難，198人受傷，16人失聯。