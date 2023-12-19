甘肅地震｜專家：低溫天氣及凌晨發生　致72小時黃金救援時間縮短

昨日（18日）深夜23時59分，甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震，震源深度10公里。截至目前，地震已造成甘肅至少105人死亡近400人傷。青海則有13人遇難，182人受傷，20人失聯。甘肅及青海兩地目前合計至少118人死亡。

上午9時，救援第一、第二梯隊已陸續抵達現場展開救援，不過由於地震發生在凌晨及當前低溫天氣，救援專家表示，地震黃金救援時間是72小時，此次甘肅地震的救援時間將會縮短。



12月19日甘肅臨夏積石山發生6.2級地震。（視覺中國）

逆衝型破裂導致地震 餘震衰減正常

中國地震台網中心組織專家對甘肅積石山附近地震活動進行研究分析，此次地震位於甘東南地區，屬於近年來地震頻繁的中國南北地震帶組成部分，距離最近的斷層拉脊山北緣斷裂約3公里。初步震源機制解結果顯示，此次地震為逆衝型破裂。

根據歷史地震、地震序列衰減特徵、地震前兆資料綜合會商結果初步判斷，甘肅積石山6.2級地震為主震-餘震型地震，餘震衰減基本正常。

地震專家解讀，甘東南活動構造區位於中國南北地震帶北部，是青藏高原東北緣的重要組成區域。受歐亞板塊與印度板塊的長期擠壓作用，該區構造活動強烈，發育著東崑崙斷裂、西秦嶺北緣斷裂、臨潭—宕昌斷裂、光蓋山—迭山斷裂、迭部—白龍江斷裂、塔藏斷裂、岷江斷裂、雪山斷裂、虎牙斷裂等多條深大斷裂。

此次地震震央附近200公里範圍內，1900年以來共發生6級以上地震3次，均為孤立型或主震-餘震型地震。

救援專家：低溫天氣導致72小時黃金救援時間縮短

負責此次地震社會緊急救援協調工作的甘肅厚天災害救援中心分隊長汪多表示，第一梯隊、第二梯隊的救援力量已陸續到達。「從蘭州到災區路況還是很好的，到達臨夏段後，高速上有積雪和暗冰，救援車輛需要注意行車速度。」

根據以往救援經驗，汪多分析，這次救援最大的難度在於當地的低溫天氣，西北冬季溫差大，目前最低溫在零下十幾度，被困人員將面臨更大的風險，「加上地震發生在凌晨，很多人來不及躲避，一夜過去情況很難預料。」

對救援人員來說，除了做好禦寒工作，還需要加快救援速度。汪多說，地震普遍的黃金救援時間是72小時，但這次地震這個時間將會縮短。另外，積石山當地多土木磚混和木質結構的房屋，其房屋抗震性能較差，也導致損失更嚴重。

港理工教授：高海拔地區淺源型地震 地表破壞嚴重

此次發生地震的甘肅積石山縣海拔1735米-4309米，縣城海拔2300公尺左右。有漢族、回族、保全族、東鄉族、撒拉族、土族等十個民族，常住人口約24萬人。

四川大學-香港理工大學災後重建與管理學院副教授田兵偉介紹，6.2級地震，屬於中等強度到強度的地震。這次地震震源深度為10千米，屬於淺源地震，因此地表破壞較為嚴重。

田兵偉解釋，地震雖然發生在甘肅省，但震源所在的積石山縣西與青海省循化縣毗鄰，北與青海省民和縣隔河相望。因此，在青海省也產生了傷亡和地震破壞。由於地震發生在深夜，絕大多數人都已經入睡，無法躲避，傷亡的主要原因應為地震導致建築物垮塌和裝飾物、家具掉落。

田兵偉分析，災區屬於海拔在1700公尺以上的高海拔地區，當地氣溫為-15℃至-2℃，救災的難度首先在於天氣寒冷，一方面是被困的倖存人員因寒冷而耐受降低，需要第一時間全力組織搜救受困人員，以減少寒冷失溫帶來的傷亡。

另一方面，搜救人員的行車安全和裝備選擇都將受到寒冷高海拔限制，救援人員需要保暖衣物，但厚重的裝備同時也會降低救援的效率。此外，也要注意取暖帶來的次生災害，如緊急帳篷內取用明火時謹防火災及二氧化碳中毒等。還需邀請能懂當地方言的人員協助救災。