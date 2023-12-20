0℃線將抵達華南北　國內約九成國土將被「冰凍」

截至20日16時，北方9個省會級大城市最高氣溫創下今年立冬以來新低，分別是哈爾濱（-21℃）、長春（-19.3℃）、瀋陽（-16.5℃）、呼和浩特（-17.2℃）、北京（-7.4℃）、天津（-8.2℃）、石家莊（-6.4℃）、銀川 （-9.9℃）、濟南（-5.9℃），可謂天寒地凍。



據「中國天氣網」微信公號消息，21日、22日兩天，北方冷空氣還將繼續南下影響黃淮到南方地區，南方大部氣溫將陸續降至近期低點，多地將刷新今冬以來的新低。最低氣溫0℃線將抵達貴州南部至華南北部一帶，這也意味著全國約九成國土將被「冰凍」。

多地近日陸續刷新今冬以來的新低。最低氣溫0℃線將抵達貴州南部至華南北部一帶，這也意味著全國約九成國土將被「冰凍」。（中央氣象台）

在大城市中，南京21日最高氣溫將跌至-1℃，全天氣溫都會在冰點以下運行，這是今冬以來首次。上海、杭州21日最高氣溫僅有0℃或1℃，將刷新今冬以來新低。而廣州、福州22日早晨最低氣溫僅有4℃，也將體驗冬日的寒意。而南方則維持「晴冷」。

與此同時，降雪也在山東半島及新疆北部進行。根據氣象預報，20日夜間至21日，山東半島、新疆北部等地有中到大雪，山東半島北部局地有暴雪或大暴雪。22日起，山東半島的降雪將逐漸減弱停止。

據國家氣候中心消息，預計「後冬」（2024年1-2月），東亞冬季風強度總體偏弱，除內蒙古東北部、黑龍江北部、西藏大部、青海南部等地氣溫較常年同期偏低外，國內大部氣溫接近常年，但冷暖起伏明顯，或再次經歷氣溫「過山車」。