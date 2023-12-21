深圳地皮跌價16億元仍無人接盤　計劃用於辦公商業酒店住宅

位於深圳市南山區的一塊地皮，周三（20日）進行網上法拍，雖然52.7億元（人民幣，下同）的起拍價已較兩年前跌價逾16億元，但最終仍因無人出價流拍。



據內媒《第一財經》報道，該地皮位於南山區留仙洞總部基地片區，土地面積2.1萬平方米，規劃計容建築面積29.2萬平方米，用途分別為辦公、商業、酒店、住宅（可售型人才房）等。

根據規定，該地皮應該於2027年完工，不過，根據評估報告，在今年3月，該地皮就已經處於「暫緩施工」狀態，目前該項目的建設進度約為5.8%。

兩年前的一次拍賣中，該地皮曾以69億元的價格賣出，如今以52.7億元再次出讓，已相當於打76折，但卻在京東司法拍賣網上法拍時仍無人接手。

地皮現狀。（京東司法拍賣）

2021年5月，該留仙洞地皮公開掛牌出讓，起拍價47.6億元，經歷了長達一個半小時、195輪的競拍，最終由深圳市龍光房地產有限公司以69億元競得，溢價率接近50%。當日，龍光集團表示，該地皮靠近地鐵，發展前景普遍被看好。

惟據一名深圳的房企投拓人士測算，按照土地出讓時規定的用途，沒有可以銷售的普通商品住宅，因此即使能以47.6億元的起拍價拿下，也會虧損，因此並不看好該地皮。

那麼，該地皮為何陷入要法拍的境地？據評估報告顯示，該地皮涉及中信信托有限公司與龍光的案件，由北京市第三中級人民法院查封，當前該地皮的狀態為「抵押查封」，抵押權人為中信信托，被擔保主債權數額為50億元。

有內媒報道指，該地皮被作為龍光信托融資的抵押物，涉及的是「中信信托龍光廣東順城融資集合資金信托計劃」，融資主體為龍光旗下位於珠海、潮州的兩間項目公司，融資規模50億元，募集的資金將用於這兩個項目的開發建設。今年上半年，中信信托稱，上述兩個項目公司未在約定的2022年9月支付回購本金，已經出現違約。

龍光集團自2022年12月境內債獲得展期之後，正進行境外債務重組，重組方案還未公開信息。