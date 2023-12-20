廣東重磅發布五大都市圈規劃　深圳都市圈路網密度領先全國

周三（20日），廣東省政府網站發布廣州、深圳、珠江口西岸、汕潮揭、湛茂五大都市圈發展規劃（以下簡稱「規劃」）。規劃期為2023—2030年，展望至2035年，為五大都市圈明確發展「路線圖」。當中，深圳都市圈以深圳市為中心，由深圳、東莞、惠州全域和深汕特別合作區組成，土地面積約16273平方公里。



規劃建設深圳都市圈將有利於深圳、東莞加快轉變發展方式。（視覺中國）

深圳都市圈以深圳市為中心，由深圳、東莞、惠州全域和深汕特別合作區組成，土地面積約16273平方公里，是全國人口和經濟要素高度聚集、城鎮體系和功能較為完善的城鎮密集區，區域創新能力居全國前列，內部人員往來密切，形成了較為完善的產業分工體系，路網密度全國領先，要素高效流動格局基本形成。

規劃建設深圳都市圈將有利於深圳、東莞加快轉變發展方式。深圳都市圈建設將進一步發揮深圳核心引擎功能和超大城市輻射帶動作用，增強與周邊城市同城化發展，推動深圳加快打造更具全球影響力的經濟中心城市和現代化國際大都市，促進東莞加快產業轉型升級和公共服務優質均衡發展，聯動惠州等地建設便捷高效的通勤圈、梯次配套的產業圈、便利共享的生活圈。

深圳都市圈以深圳市為中心，由深圳、東莞、惠州全域和深汕特別合作區組成。（視覺中國）

有利於為建設更高水平的現代化區域協調發展體系探索經驗。深圳都市圈建設將進一步發揮深圳輻射帶動作用，加強深圳、東莞、惠州三市基礎設施建設協調，建立區域產業、職能的分工協作機制，形成中心集聚、軸線拓展的集約發展態勢；有利於環珠三角地區激發發展的內生動力，加快融入珠三角，為特區帶動老區、發達地區帶動欠發達地區發展道路作出探索和試驗。

有利於進一步深化改革、擴大開放。深圳都市圈有利於推動各市建立與國際接軌的開放型經濟新體制，建設高水平開放新平台；有利於進一步加深內地與港澳交流合作，提升粵港澳大灣區在世界經濟格局中的能級和水平。

另外，廣州都市圈範圍包括廣州、佛山全域，肇慶市端州區、 鼎湖區、高要區、四會市，清遠市清城區、清新區、佛岡縣，有關任務舉措涉及清遠英德市和雲浮、韶關部分地區。規劃提出構建以廣州為中心，以廣佛全域同城化為引領，深入推進廣清一體化，帶動肇慶、清遠中心城區成為發展極，打造全省高質量發展的主引擎、全國高質量同城化示範區、全國制造業和服務業融合發展典範區。到2030年，廣州都市圈綜合實力顯著增強，常住人口城鎮化率達88%。

廣東省政府網站發布廣州、深圳、珠江口西岸、汕潮揭、湛茂五大都市圈發展規劃。（視覺中國）

珠江口西岸都市圈包括珠海、中山、江門、陽江全域。規劃提出以珠海為核心，中山、江門、陽江作為發展極，提升珠中江同城化發展水平，提升珠中江陽協同發展水平，建設成為具有全球影響力的先進裝備制造基地、新時代高水平開放合作新高地、宜居宜業宜遊的高質量發展區域。到2030年，珠江口西岸都市圈經濟綜合實力顯著增強，常住人口城鎮化率達80%左右。

汕潮揭都市圈包括汕頭、潮州、揭陽全域，梅州都市區為聯動發展區。規劃提出以汕頭核心區為主中心，潮州、揭陽為兩大重要增長極，推進汕潮揭同城化發展，打造現代化沿海經濟帶增長極、與共建「一帶一路」國家合作的重要節點、均質型都市圈同城化發展試驗區。到2030年，汕潮揭都市圈經濟實力顯著增強，常住人口城鎮化率達67%左右。

湛茂都市圈包括湛江、茂名全域。規劃提出以湛江市城區為主中心，茂名市城區為副中心，空港經濟區為極點，推動湛江協同茂名一體化發展，培育成為國家重大戰略聯動融合發展示範區、國家西部陸海新通道的門戶樞紐。到2030年，湛茂都市圈綜合實力顯著增強，常住人口城鎮化率達到約57%。