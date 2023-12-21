｢一心一帶雙港五區｣　《前海深港總規》全文發布　一文睇清重點

《深圳衛視》報道，近日，國務院發布批復原則同意《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》（以下簡稱《規劃》）。12月21日，《規劃》全文正式對外發布，共八章，32節。一文看懂《規劃》有哪些重點？



《規劃》提出四大戰略定位——全面深化改革創新試驗平台，高水平對外開放門戶樞紐，深港深度融合發展引領區，現代服務業高質量發展高地。

《規劃》提出三大發展目標——到2025年，與港澳規則銜接、機制對接不斷深化，市場一體化進程顯著推進，協同協調發展模式更加完善，青少年交往交流交融更為緊密，對大灣區發展的新引擎作用日益彰顯。到2030年，與港澳規則深度銜接、機制高度對接，深港服務貿易自由化深入推進，港澳居民學習、就業、生活便利度大幅提升，引領帶動粵港澳全面合作。到2035年，高水平對外開放體制機制更加完善，營商環境達到世界一流水平。

國務院發布批復原則同意《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》。（網絡）

《規劃》提出，構建「一心一帶雙港五區」的空間結構，打造要素集聚、產城融合的產業空間布局，塑造藍綠交織、山海融城的生態格局。

四大戰略定位

全面深化改革創新試驗平台、高水平對外開放門戶樞紐、深港深度融合發展引領區、現代服務業高質量發展高地。



陸海統籌構建協同發展的空間格局

構建「一心一帶雙港五區」的空間結構。「一心」：前海城市新中心。「一帶」：綠色活力海岸帶。「雙港」：深圳國際航空樞紐港、國際航運樞紐港。「五區」：蛇口及大小南山片區、桂灣前灣及媽灣片區、寶中及大鏟灣片區、機場及周邊片區、會展新城及海洋新城片區。打造要素集聚、產城融合的產業空間布局塑造藍綠交織、山海融城的生態格局。



联动港澳打造优质高效的现代服务业新体系

深化金融業開放創新：深化深港金融融合發展，提升金融服務深港實體經濟發展水平，創新前海金融監管機制。

提升會展業和商貿物流發展能級：有力支撐深圳打造國際會展之都，打造國際高端專業消費市場，發展現代時尚產業，提升現代物流業發展能級。

加快科技服務業發展：打造科技服務產業集群，加強科技創新資源協同，創新科技管理體制機制，大力發展工業互聯網等新業態。

國務院發布批復原則同意《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》。（深圳政府網）

提高專業服務業國際化水平：積極發展建築及相關工程領域服務業，大力發展會計咨詢等專業服務。

大力發展新型國際貿易：有序發展數字貿易、離岸貿易，建設新型國際貿易平台。

培育壯大現代海洋產業：提升海洋科技創新能力，發展海洋戰略性新興產業和未來產業，加快高端航運服務集聚發展，深化國際船舶登記和配套制度改革。

先行示范营造市场化法治化国际化营商环境

建立開放型市場準入體系：深化商事制度改革，持續放寬市場準入，創新全生命周期監管方式，營造公平競爭市場環境。

高標準建設前海深港國際法務區：推動跨境法律規則銜接，建設國際法律服務中心，建設國際商事爭議解決中心。

前海深港合作再升級。（網圖）

建設高端創新人才基地：實施更開放的引才機制，優化人才就業創業環境，強化人才全流程服務。

提升對外交流合作水平：加強國際傳播能力建設，打造「一帶一路」交流平台。

對標一流創建宜居韌性智慧樞紐新城

建設綠色生態的宜居城區：營造開放包容的居住環境，強化生態環境綜合治理，促進綠色低碳發展。

建設更為安全的韌性城區：提升城市建築安全水平，加強城市生命線系統建設，全面提升防災應急能力。

建設運轉高效的智慧城區：建設面向未來的新型基礎設施和數據服務體系，培育多場景智慧城市應用生態。

建設互聯互通的樞紐城區：完善內部綜合交通體系，暢通深港跨境交通體系，建設更加暢達連通大灣區內地城市的交通網絡，打造更加開放的海空全球通達系統。

面向國際建設高品質生活圈

大力發展國際化專業化教育：引進國際化教育資源，提升專業化教育能級。

前海深港合作再升級。（網圖）

提供高品質衛生健康服務：提升醫療服務和創新水平，加強深港醫療服務跨境銜接。

促進文體旅遊繁榮發展：加強文化藝術交流，豐富高品質文體服務供給，促進濱海文化旅遊發展。

打造港澳居民新家園：便利港澳居民在內地生活，大力支持港澳青年就業創業，促進粵港澳青少年交往交流交融。

創新機制探索區域治理新模式

完善區域管理體制機制：明確行政區和經濟區職責分工，加大事權下放力度，深化合作區管理機構改革。

創新社會治理模式：完善社會治理格局，構建多元糾紛解決體系。

探索香港參與前海發展新模式：健全深港各層級合作機制，拓寬港澳和外籍人士參與前海治理渠道。