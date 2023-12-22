美駐華大使稱中國沒打算在探月方面展開合作　國家航天局回應

美國駐華大使伯恩斯（R. Nicholas Burns）近日聲稱中國沒打算在探月方面與美國展開合作，對此，國家航天局新聞發言人許洪亮表示，中國政府始終堅持為了和平目的探索和利用外層空間，在平等互利、和平利用、包容發展的基礎上，開展國際空間交流與合作，積極在外空領域推動構建人類命運共同體。中方重視航天領域國際合作，對於與美開展航天領域交流也一直秉承開放包容的態度，中方歡迎包括美國在內的各國科研界人士按照中方已公布的月球樣品申請辦法，以合適的方式及渠道向中方申請。



許洪亮表示，讓他困惑的是，美國一方面口口聲聲說合作、申請，一方面又有些人對限制與中國航天開展合作的「沃爾夫條款」極其推崇，在不同場合表示應該將「沃爾夫條款」永久化，「我不理解美方是不是在玩文字遊戲、踢皮球」。

據介紹，2006年中美兩國航天機構曾建立了地球科學和空間科學等航天合作工作組機制，就共同感興趣的領域進行了多次溝通。2011年美方「沃爾夫條款」的出台使得中美兩國航天機構交流幾乎完全中斷。2015年美方又提出由美國務院牽頭建立中美民用航天對話機制，中方也積極回應，迄今舉辦了三次對話會議，原計劃由美方主辦的第四次會議美方卻遲遲未召開。中方多次推動未果。

許表示，從中可見，中方一直是中美航天交流的支持者，中方也了解到，美國國內對取消「沃爾夫條款」，重啟在探月、深空合作也有強烈呼聲。美方政府屢屢以冷戰思維處理對華航天合作，中美航天無法開展合作的根源其實在美國。

中外合作包含嫦娥四號等重大項目。圖為「玉兔二號」在月球進行探測。（微博@央視新聞）

目前，中國國家航天局已代表中國政府與50多個國家、航天機構和國際組織簽署了170多項合作協定或諒解備忘錄。這其中既有與俄、法等航天大國的合作，也有與巴西、巴基斯坦等發展中國家的合作；既有在嫦娥四號、天問一號等月球與深空探測領域重大項目合作，也有中巴地球資源衛星、中法海洋衛星等對地觀測領域合作。

許最後強調，中方從來沒有任何一個文件、規定、條款限制中國與美國合作。國際上有很多同行呼籲美國搬開「沃爾夫條款」這個絆腳石，希望「沃爾夫條款」不再是炒冷飯的工具。我們也呼籲美國有識之士考慮如何踢開這個攔路虎。太空探索永無止境，「為了科學研究，為了增進全人類共同福祉，我們期待與世界各國開展更加廣泛與深入的國際交流合作」。