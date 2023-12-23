內地擬重手規管網遊消費被轟掐死經濟活力　「股民」胡錫進亦發聲

內地周五（22日）突然宣布將訂定管理辦法，強力整頓網絡遊戲，引起輿論廣泛關注，遊戲概念股隨即應聲大跌，騰訊甚至一天就跌掉相當於小米公司的總市值。對此，投資名人、上海混沌投資公司董事長葛衛東怒轟「經濟的活力都被玩死了，沒人敢投資了」；《環球時報》前總編輯胡錫進亦表示，新措施的推出客觀上導致了整個一個行業的驚慌，「股市剛有的一點回暖又被澆了冷水」。



周五中午，國家新聞出版署發布「網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」向社會公開徵求意見。其中提到，網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵。網絡遊戲出版經營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行爲。所有網絡遊戲須設置用戶充值限額，並在其服務規則中予以公示，對用戶非理性消費行爲，應進行彈窗警示提醒。

意見稿擬規定，網絡遊戲幣的使用範圍僅限於兌換本身提供的網絡遊戲產品和服務，不得用於支付、購買實體或兌換其它單位的產品和服務；不得向用戶提供網絡遊戲幣兌換法定貨幣的服務，網絡遊戲出版經營單位終止提供網絡遊戲產品和服務，以法定貨幣方式或用戶接受的其它方式退還用戶尚未使用的網絡遊戲幣的情況除外。

消息一出，騰訊在港股收盤重挫12.34%，市值蒸發港幣3670.5億元。（資料圖片）

消息拖累手遊股全面下挫，其中網易（9999）瀉26.3%，最新報119.3%，騰訊（0700）挫12.2%，創夢天地（1119）挫9.4%，IGG（0799）挫10.4%。

對此，葛衛東在微信朋友圈發文怒轟「這邊救市，那邊搞市」，稱：「這種經營環境還能生存、投資嗎！為啥不能營造個寬鬆的營商環境。未成年限制是有道理，成年人花點自己的錢玩遊戲是怎麼了！這也要管！」他直言：「經濟的活力都被玩死了，沒人敢投資了，就天下太平了。」其言論截圖隨即被廣傳，引發熱議。

另一方面，6月高調宣布成為「股民」並持續加碼投資、看好股市的胡錫進亦發文表示，非常相信有關部門推出網遊新規是善意的，是想解決一些實際問題，但它的推出客觀上導致了整個一個行業的驚慌，「股市剛有的一點回暖又被澆了冷水」，其造成的利弊關係，以及是否應該採取措施緩和衝擊，值得出文件部門進一步評估。不過建議隨即被刪除。

此外，浙江大學國際聯合商學院研究員盤和林表示，單從網絡遊戲管理辦法的政策看，缺乏合理性，因為意見徵求稿稱之為「誘導性獎勵」，但實際上從本質看，這是一種促銷，也就是利用首次充值、連續充值來促銷。他指，政策是假定所有人在玩遊戲的時候都是上癮的，都是沒有自制力的，但其認為這種假設並不合理。