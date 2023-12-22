官方擬再出重手監管網絡遊戲，例如所有網遊須「設定用戶儲值限額」，也不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵，消息一出，騰訊、網易等遊戲股應聲下跌。



國家新聞出版署12月22日發布「網絡遊戲管理辦法」草案，內容涵蓋經營、課金和獎賞機制，其中包含限制網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵，甚至所有網絡遊戲須「設定用戶儲值限額」。消息一出，包含騰訊、網易、嗶哩嗶哩等遊戲股價應聲跳水。

《新華財經》報道，為加強行業規範管理，國家新聞出版署網站22日發布「網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」，向社會公開徵求意見。該草案內容涵蓋經營、課金和獎賞機制，以至數據管理和未成年人規限，不少條文都變相要求遊戲商修改既有生意的運作模式。

官方擬出重手監管網遊<騰訊、網易等遊戲股價重挫。（資料照片）

例如，該意見稿擬限制遊戲過度使用及高額消費。包含網絡遊戲「不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵」；網絡遊戲出版經營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行為。

此外，所有網絡遊戲須「設定用戶儲值限額」，並在其服務規則中予以公示，對用戶非理性消費行為，應進行彈出式警告提醒。

該法還擬規定，網絡遊戲出版經營單位在提供隨機抽取服務時，應對抽取次數、機率作出合理設置，不得誘導網絡遊戲使用者過度消費。同時應提供用戶虛擬道具兌換、使用網絡遊戲幣直接購買等其他獲得相同效能虛擬道具和增值服務的方式。

該法還擬規定，網絡遊戲不得含有以下內容，包含洩露國家秘密、危害國家安全或損害國家榮譽和利益；誘發未成年人模仿違反社會公德和違法犯罪行為；恐怖、殘酷等妨害未成年人身心健康等。

該意見稿推出後，港股遊戲股顯著下跌。騰訊一度跌逾15%，失守300元關口；網易一度急瀉28%，創盤中最大跌幅；嗶哩嗶哩跌逾10%，破底低見79.9元。